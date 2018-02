Sous prétexte qu’une traduction alourdirait la lecture, les panneaux du contournement autoroutier font de Bienne une ville alémanique.

«Biel-Ost» et pas «Bienne-Est», c’est un choix de l’Office fédéral des routes (OFROU) qui est remis en cause par plusieurs instances: «Bienne est la seule ville du pays dont le nom est officiellement bilingue: Biel-Bienne», s’est insurgé David Gaffino, secrétaire général du Conseil des affaires francophones (CAF).

Des omissions, il y en a à la pelle: un panneau indique «Bözingenfeld» mais pas «Champs-de-Boujean»; un autre mentionne «Brüggmoos» mais pas «Marais-de-Brügg». L’Ofrou estimait que «des panneaux en deux langues demandent davantage de concentration de la part des automobilistes». Mais ce matin, les autorités municipales ont annoncé que dans un premier temps, neuf panneaux indiquant «Biel» devraient être changés en «Biel/Bienne».

Organisée à Berne avec l’appui du conseiller national Manfred Bühler, auteur d’une motion sur le sujet, une rencontre avec la conseillère fédérale Doris Leuthard Doris Leuthard, en charge des transports, et avec Jürg Röthlisberger, directeur de l’Office fédéral des routes, a abouti à un double constat: d’une part, «la signalisation autoroutière doit prendre en compte les exigences de lisibilité et de sécurité», et d’autre part, «le bilinguisme n’est pas interdit en tant que tel sur les autoroutes et son respect est une question sensible dans la région biennoise».

Les représentants de la région ont insisté sur le caractère spécifique du bilinguisme biennois, avec une population francophone en croissance démographique, formant 42% de la population totale. La ville a deux langues officielles et son nom officiel est Biel/Bienne depuis 2004.

La délégation régionale a fait savoir que le caractère bilingue de Bienne «doit aussi être visible de l’extérieur», notamment lorsqu’on circule sur la route ou par le rail. «C’est le cas dans toute la Suisse, avec l’affichage bilingue « Biel/Bienne » sur tous les panneaux de directions, sauf sur une partie du contournement de Bienne», ont rappelé les autorités biennoises.

Pour les représentants de la région, cette incohérence doit être corrigée rapidement, aux frais des autorités compétentes. La Confédération propose dans un premier temps de remplacer neuf panneaux de direction sur lesquels ne figure que «Biel», pour les remplacer par «Biel/Bienne», dès 2018. Une opération à 20’000 francs dont le financement n’est pas encore trouvé. Si l’argent faisait défaut, la Confédération corrigerait les panneaux au fur et à mesure de leur usure ou de dégâts, au cours des prochaines années.

Selon la Confédération, plus les noms sont longs, plus la lisibilité et la sécurité sont affectées, notamment dans les tunnels. Les panneaux où figurent aussi des quartiers ou des indications géographiques comme «Bözingenfeld» ou «Biel Süd» doivent faire l’objet d’une évaluation de sécurité, de même que les propositions d’alterner sorties en français et sorties en allemand.

La Confédération insiste sur sa responsabilité, engagée en cas d’accident. Elle se renseignera auprès de la police cantonale bernoise au cours des prochains mois pour évaluer les effets en termes de sécurité, pour les automobilistes et pour l’intervention des secours sur l’autoroute.

A plus long terme, la Confédération propose de corriger le déséquilibre constaté sur l’axe Est avec une signalisation presque exclusivement germanophone en veillant à une présence majoritaire du français sur la signalisation du futur axe Ouest, côt Neuchâtel. Mais les représentants de la région biennoise rejettent une solution qui diviserait Bienne en deux axes et deux langues. (Le Matin)