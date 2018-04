Bonne nouvelle pour les automobilistes, la troisième voie autoroutière entre Nyon et Genève, et surtout dans le sens inverse entre Coppet et Nyon n'est plus un rêve, révèle le quotidien La Côte. Bien au contraire!

Suite au «oui» au fonds Forta en février 2017, le projet est sur le point de se concrétiser grâce notamment au Conseil régional du District de Nyon qui est intervenu auprès de l'Office fédéral des routes (Ofrou).

De bonnes nouvelles qui concernent les sept kilomètres entre les jonctions de Coppet et de Nyon.

Le calendrier du chantier, prévu initialement par étapes, a été évoqué lors du Conseil régional du district de Nyon. Dans le quotidien, le porte-parole explique que l'autorité a demandé que les tronçons, Coppet-Nyon et le Vengeron-Coppet, soient réalisés en même temps. Une requête partagée par le Conseil d'Etat, à laquelle l'Office fédéral a répondu positivement.

La fusion des deux chantiers permet ainsi de gagner dix ans sur l'avancée des travaux. Les deux tronçons devraient être réalisés à l'horizon 2030. (c.b./nxp)