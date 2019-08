Depuis que les autorités biennoises ont inauguré en grande pompe la «Laure-Wyss Esplanade» en hommage à une journaliste et écrivaine, les francophones de Bienne s'arrachent les cheveux: pourquoi ne pas avoir choisi «Esplanade Laure-Wyss»?

Sans que cela n'apporte une explication satisfaisante, il n'en reste pas moins que la nomenclature a ses règles, qui imposent un trait d'union entre le prénom et le nom. On écrit «Rue Henri-Dunant», «Avenue Saint-François» et «Rue Jean-Jacques-Rousseau». Tous les donneurs de leçons ne l'ont pas compris, eux qui préconisent «Esplanade Laure Wyss».

«C'est qui les types qui valident?», peste un internaute. Les mêmes, sans doute, qui avaient validé l'«Allée Roger-Federer» avec un trait d'union placé trop haut. En tout cas comme on peut le voir dans la galerie ci-dessus, un petit tour de ville suffit à se convaincre que par manque d'uniformité, Bienne est à côté de la plaque...