Le Conseil des Etats entreprend aujourd’hui le débat tant attendu concernant la loi sur le CO2, qu’avait coulé le Conseil national en décembre dernier. La motivation est là pour trouver des compromis et montrer que la classe politique entend les préoccupations de la rue. Parmi les mesures, l’introduction d’une taxe sur les billets d’avion est à l’ordre du jour. Elle a déjà été acceptée la semaine dernière au National.

Dix millions en vingt ans

Ces vingt dernières années, voyager en avion s’est largement démocratisé grâce à une formidable politique de prix, qui permet à des budgets modestes de prendre l’avion. Le développement de l’aéroport de Genève montre qu’en vingt ans, le nombre de passagers est passé de 7 millions à 17 millions. Toutes les années, sauf 2009, ont connu une augmentation du trafic voyageur.

45% d'Easyjet à Genève

A Genève, la compagnie lowcost EasyJet est devenu le principal client de l’aéroport avec une proportion de 45 % des vols en 2018. L’introduction d’une taxe entre 30 et 120 francs va donc toucher de plein fouet ce type de voyage, même s'il est prévu de la moduler en fonction des classes (économique ou d'affaires). Elle incitera, malgré eux, les plus pauvres à devenir vertueux en matière climatique... Par contre, ces montants ne constitueront pas un obstacle pour les plus riches.

De la fin du monde à la fin du mois

Malgré tout, l'introduction d'une taxe sur les billets d'avion semble inévitable aujourd'hui pour enrayer la croissance continue des vols et leur production gargantuesque de CO2. Pour compenser l'effet antisocial qu'elle induit, il faudra que le produit de cette taxe soit utilisé pour abaisser les tarifs des transports publics, soutenir des projets de mobilité douce de proximité ou toute mesure qui a un impact réel en faveur du climat, mais toujours dans un souci de redistribution.

Sinon, comme dans la crise des gilets jaunes, ceux qui se préoccupent de la fin du monde perdront la partie face à ceux qui se soucient de la fin du mois.

Eric Felley