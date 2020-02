Trouver un billet dégriffé aux CFF, c'est un peu comme gratter au Tribolo, on ne sait pas trop si et quand on va gagner quelque chose... Un voyageur valaisan habitué des dégriffés estime que depuis le nouvel horaire, le jeu n'en vaut plus tellement la chandelle. Pendant 18 mois, entre juillet-août 2018 et décembre 2019, il a voyagé le plus possible avec des dégriffés demi-tarif. Il a utilisé les mêmes lignes aux mêmes heures avec le même délai de réservation au départ de Martigny pour Lausanne, Genève-Aéroport, Berne ou Domodossola.

De 70% à 20%...

Très consciencieux, ce voyageur s'est compilé un tableau Excel synoptique avec toutes les dates et les prix des billets, qui représentent une centaine de trajets durant cette période. Il constate que depuis le nouvel horaire et depuis que les CFF font de la publicité pour les billets dégriffés: «Les rabais, en ce qui concerne mes quatre lignes habituelles, sont passés bien souvent du maximum des 70% que vante la publicité à un «misérable» plus ou moins 20%.»

Volume inchangé

L'amertume de ce client suscite diverses questions sur la façon dont les dégriffés sont proposés par les CFF, leur régularité ou leur prévisibilité. Porte-parole des CFF, Frédéric Revaz, précise en préambule que la politique n'a pas changé depuis le nouvel horaire: «Le nombre de billets dégriffés est sur le même niveau qu’en 2019. A l’exception d’un pic en novembre 2019 pour une action de marketing, on se retrouve sur les mêmes volumes de billets dégriffés mis à disposition de nos clients.»

Jusqu'à un taux de remplissage de 60%

Cela dit, comment les CFF sélectionnent-ils les trajets dont les prix sont réduits? «Seuls les trains qui offrent suffisamment de places assises sont sélectionnés, précise-t-il. On ne vend par exemple pas de billets dégriffés sur les trains très bien remplis lors des heures de pointe. Les billets dégriffés sont ainsi proposés dans toutes les régions, dans des trains avec un taux de remplissage de maximum 60%. L’objectif de ces billets est double: attirer les clients sur les trains des heures creuses et gagner de nouveaux clients pour le rail.»

60 jours avant

Sur le principe, les billets dégriffés vont vers les trains qui s'annoncent les moins fréquentés: «Plus les prévisions d'utilisation sont faibles, plus le rabais accordé est élevé et plus il y aura de contingents disponibles. Les billets dégriffés sont mis en vente 60 jours avant le départ et ceux qui réservent tôt voyagent moins cher. Ces principes s'appliquent de la même manière à toutes les régions de Suisse.»

Des offres épuisées...

Enfin, pour les CFF, l’offre de billets dégriffés est «dynamique» et varie d’un jour à l’autre: «On a connu des jours avec plus de 55 000 billets dégriffés vendus, du jamais vu!», s'exclame le porte-parole, précisant que le tronçon le plus apprécié de Suisse se situe entre Lausanne et Genève avec 150 000 dégriffés vendus au 1er semestre 2019: «Ce succès peut avoir pour conséquence qu’à certaines heures, les billets dégriffés d’une certaine ligne soient épuisés, ce qui peut expliquer la baisse des billets constatée par notre client». Cependant, d'une manière générale, l'offre de billets dégriffés reste supérieure à la demande.

Eric Felley