Le black-out n'a épargné personne, écrit mardi Tio.ch/20 minuti. Vers 10h40, la coupure de courant a plongé dans le noir les foyers, les restaurants et les commerces de la région de Lugano et de Mendrisio. Même les feux de signalisation ne fonctionnaient plus, écrit le quotidien tessinois.

Contacté, Lucas Bächtold, co-directeur des fournisseurs d'électricité tessinois AIL, explique que le black-out a été causé par un problème technique survenu sur le réseau à Magadino, au nord du canton. Une ligne à haute tension, qui amène le courant dans la partie sud du canton, aurait été touchée. Vers 11h45, le problème semblait avoir été résolu. (Le Matin)