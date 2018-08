Le plus suisse des écrivains francophones, Blaise Cendrars, de son vrai nom Frédéric Louis Sauser né à La Chaux-de-Fonds en 1887, a dû se retourner dans sa tombe. Sur tweeter, un internaute français l'a sommé de s'excuser pour un livre qu'il a écrit il y a plus de 90 ans : «Petits contes nègres pour les enfants des blancs».

Ce recueil a été publié pour la première fois en 1928. Il est composé d'une douzaine de contes qui mettent en situation des animaux, comme dans les fables de la Fontaine, avec des histoires qui parlent d’amitié, de solidarité, d’envie, de faim ou de vol... Il en existe de multiples rééditions illustrées, dont une par la Bibliothèque nationale de France en collaboration avec Albin Michel Jeunesse.

C'est cette édition qui a fait bondir samedi dernier une internaute: «Comment peut-on autoriser la publication d'un livre ayant ce titre. Ce livre doit tout simplement être retiré et l'auteur s'excuser». Evidemment que Blaise Cendrars, décédé en 1961, ne saurait le faire, comme l'a rapidement signalé un intervenant. Il n'en reste pas moins que le tweet a suscité une longue discussion entre ceux qui demandent que l'on respecte l'oeuvre d'art dans son titre original, et les autres qui estiment qu'il faudrait le modifier, à l'instar de la «tête de nègre» qui est devenue la «tête de choco».

«Nègre à notre époque, c'est tout de même assez insultant, le mot n'a plus la même teneur, il serait plus sage de changer le titre en «africains» et de mettre le vrai titre en référence quelque part», suggère un internaute.

Pour un autre: «Un petit mot de l’éditeur aux fins de contextualisation serait envisageable, comme dans certaines éditions de Tintin au Congo. En revanche l’œuvre doit être préservée. Et pour info, « nègre » n’est pas synonyme d’Africain, il y a des Africains blancs ou arabes.»

Finalement, la voix de la sagesse semble conclure le débat: «Les oeuvres d'art sont les produits de leur époque. Un témoignage du passé et de ce que fut justement la «condition noire» en ce temps. Aucun appel à la haine dans ce livre. Cendrars était un humaniste, ouvert sur l'autre et le monde.» (Le Matin)