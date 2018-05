Ce jeudi matin, David Goodall s'est rendu à son dernier rendez-vous à Bâle, accompagné de ses petits-enfants.

Au moyen d'une injection dans le bras, le centenaire australien s'est lui-même administré une substance létale, afin de mettre fin à ses jours.

Jusqu'au dernier moment, il aurait pu revenir sur sa décision, explique Exit. Âgé de 104 ans, le scientifique s'est éteint à 12h30.

(Développement suit)

At 12.30 today (10th May) Professor David Goodall, 104 years of age, died peacefully at Life Cycle, Basel, Switzerland from an infusion of Nembutal.