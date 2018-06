Faites attention si vous utilisez du vaporisateur de parfum pour rafraîchir l'odeur de votre voiture en été. C'est le message qu'a voulu faire passer un jeune Zougois de 22 ans qui été sérieusement blessé dans son véhicule le week-end dernier lors d'un séjour à Zagreb, relate lundi 20 Minuten.

Le spray a en effet subi une fuite en raison sans doute des fortes chaleurs qui régnaient sur la capitale croate ce jour-là. Le gaz s'est alors répandu dans l'habitacle sans que le jeune homme s'en rende compte. Et celui-ci a eu la mauvaise idée de vouloir fumer. C'est en allumant sa cigarette que le gaz a explosé.

La force de la déflagration a été telle qu'elle a fait sortir en partie de ses gonds une portière de la voiture. Quant au malheureux Zougois, il souffre de brûlures au second degré et de plaies ouvertes qui risquent de prendre 6 à 8 mois pour guérir. Il a été blessé à la tête, aux jambes et aux bras. Ses cheveux et ses sourcils ont également été brûlés, a-t-il confié. Il est actuellement soigné dans un hôpital de Zagreb.

S'il a raconté son histoire à 20 Minuten, c'est pour prévenir les autres du danger potentiel de ces sprays de voiture en été. «Beaucoup de mes amis m'ont dit: 'Cela aurait tout aussi bien pu m'arriver'», explique-t-il. «Mon but est de protéger les gens contre de tels accidents. Cela pourrait également se produire avec un déodorant ou d'autres sprays si la voiture est chauffée par le soleil», souligne-t-il.

Le journal explique qu'un incident similaire s'est déjà produit en septembre dernier à St. Margrethen (SG). Un vaporisateur de parfum avait également explosé au moment où un homme avait allumé sa cigarette. Le malheureux avait souffert lui aussi de brûlures au visage et à la poitrine. (nxp)