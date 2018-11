Il y a peut-être là matière (fécale) à se faire une chiée de fric: 50 euros le don de caca. Cet argent facile (à part pour les constipés), c'est l'hôpital Saint-Antoine à Paris qui l'offre. Selon une info relayée par «Le Parisien», l'établissement veut s'en servir pour traiter une maladie inflammatoire de l’intestin, la rectocolite hémorragique, grâce à une... transplantation fécale! Carrément. Qui se pratique, précise-t-on, soit avec une sonde naso-gastrique soit par coloscopie. A vue de nez, prenez la deuxième, il y aura moins de trajet. Après les rois du pétrole, devenez le prince de la pétole.

Michel Pralong

Misère chez les robots

Selon un sondage de la SSR, un Suisse sur deux (49%) pense qu’à l’avenir un robot intelligent pourrait faire une partie de son boulot à la place. Et ce n’est que le début: demain des robots malins seront remplacés par des robots encore plus brillants. Certains feront la manche. D’autres, pour protester, enfileront des gilets jaunes et foutront le bordel dans les rues. Il faudra envoyer les robots policiers. Ils tireront à balles réelles et on retrouvera les victimes baignant dans une mare d’huile. Devant leur téléviseur, les robots au chômage seront horrifiés.

Renaud Michiels

Ours mal léchés

Évidemment, la disposition de ces ours polaires dans un centre commercial de l’île de Man, entre l’Angleterre et l’Irlande, a beaucoup amusé les habitants comme les internautes. Mais c’est tout de même inquiétant, ces animaux dégénérés. Oui: quand des ours imitent une position habituellement attribuée à la femelle du lévrier, rien ne va plus. Et une fois terminée leur petite affaire, ils ramènent la baballe? À moins qu’ils ne se reniflent l’arrière-train…

Renaud Michiels

Pour restez toniques, buvez du gin!

Telle est la conclusion vite adoptée par certains après avoir lu une étude britannique. Selon celle-ci, le vin ou la bière contiennent beaucoup d'histamine, substance qui fait picoter les yeux et couler le nez. Si on en boit quand on a un rhume (même des foins), cela ne fait qu'accroître les symptômes. Tandis que le gin a très peu d'histamine. Mais non, cela ne veut pas dire qu'il guérit du rhume, juste que c'est moins pire d'en boire que les autres alcools. Quand il s'agit de trouver des excuses pour picoler, les Einstein sont nombreux à lever le doigt.

Michel Pralong

Maudet, pro-fête en son pays

À l’heure des aveux, en septembre, sur Léman Bleu, Pierre Maudet lançait: «Les Genevois savent que je ne suis pas un homme d’argent, mais de pouvoir.» (C’était beau.) Mais voilà que la «Tribune de Genève» apporte de nouvelles révélations sur le conseiller d’État PLR, un «micmac financier» dans lequel on apprend – entre autres – que c’est un comité de soutien qui a payé sa contribution obligatoire à son parti: 10 000 francs par an entre 2013 et 2018… Mais bon, les Genevois savent que Maudet n’est pas un homme d’argent. Par contre les Vaudois, Valaisans, Neuchâtelois, Jurassiens, Fribourgeois ainsi que les Chinois, Américains, Allemands, Finlandais, Angolais, Chiliens, Vietnamiens, Kazakhs ou Néo-Zélandais sont aujourd’hui effleurés par un léger doute. Mais M. Maudet reste le bienvenu à Abu Dhabi.

Renaud Michiels

La dinde rend visite aux canards

Les Américains ont cette bizarre tradition où le président gracie chaque année des dindes, leur évitant de passer à la casserole pour Thanksgiving. Donald Trump, qui s'y connaît en dindes, a donc sauvé le cou mardi de Peas et Carots (soit «petit pois» et «carottes»: bien vu, en se faisant passer pour des légumes, elles ont réussi à ne pas se faire fourrer). L'une d'elles s'est introduite dans la salle de presse de la Maison-Blanche et s'y est promenée 5 minutes. Persifleur comme seul peut l'être un journaliste sous l'ère Trump, le correspondant d'ABC News a fait remarquer qu'elle y avait passé plus de temps ce mois que l'attachée de presse de la Maison-Blanche Sarah Sanders, qui n'y est plus venue depuis le 29 octobre. Cela montre la considération portée aux journalistes pas cette administration. Une mauvaise langue aurait même ajouté que la dinde a été plus intéressante que Sarah Sanders.

Fun fact: This turkey has spent more time at the podium in the White House briefing room than @PressSec for the entire month of November! pic.twitter.com/9DgISxugJV — Alex Mallin (@alex_mallin) 20 novembre 2018

Michel Pralong

Les gilets jaunes nous pompent

Manifestations qui dégénèrent, usagers pénalisés par des blocages qui n'affectent pas le gouvernement, Cyril Hanouna qui dit vouloir être leur porte-parole à la télé: les gilets jaunes, n'est-ce pas au fond une histoire de fuel?

Michel Pralong

(Le Matin)