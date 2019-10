Les partis écologistes se dirigent vers un triomphe au Conseil national. Les Verts obtiendraient 12,7% des voix au niveau national, en hausse de 5,6 points, selon une projection de la SSR. Il s'agirait de leur meilleur résultat.

Selon ces projections, les Vert'libéraux gagneraient pour leur part 3 points de pourcentage, à 7,6%. Même s'il passe derrière les Verts en termes de suffrages, le PDC se renforce légèrement, de 0,4 point, à 12%.

Parmi les perdants, le PS reculerait de 2,3 points à 16,5%. De l'autre côté de l'échiquier politique, l'UDC perd 3,1 points à 26,3%. Le PLR s'effrite pour sa part de 1,2 point à 15,2%. L'ensemble des autres partis obtient 3,7%.

1. Nationale Hochrechnung:



SVP 26.3% -3.1

SP 16.5% -2.4

FDP 15.2% -1.2

CVP 12.0% 0.4

GPS 12.7% 5.6

EVP 2.1% 0.2

LEG 0.8% -0.2

GLP 7.6% 2.9

BDP 2.4% -1.7

PdA 0.5% 0.1

MCG 0.3% -0.1

ÜBRIGE 3.7% -0.6



Fehlerbereich: ±2 Prozentpunkte — gfs.bern (@gfsbern) October 20, 2019

A Glaris, le PBD a réussi à conserver le siège de son président Martin Landolt. L'unique siège du canton de Nidwald reste en main UDC. Le parti conservateur s'est attribué de peu le siège d'Obwald, au détriment du PDC.

L'UDC garde aussi de justesse son unique siège à Appenzell Rhodes-extérieures. David Zuberbühler n'a récolté que 199 voix de plus que sa concurrente PLR. En Appenzell Rhodes-Intérieures, le siège reste un bastion du PDC. Les démocrates-chrétiens ont raflé la place à l'UDC dans le canton d'Uri.

Poussée des Verts

La droite de la droite est aussi mal partie à Genève. Roger Golay (MCG) quitterait Berne après deux législatures. Après le dépouillement de 94% des bulletins, les Verts y décrochent deux mandats supplémentaires. Le PVL et Ensemble à Gauche font leur entrée avec un siège chacun. Le PS et le PLR perdent chacun un siège; les deux UDC conservent leur mandat, tout comme l'unique PDC.

A Fribourg également, les Verts pourraient prendre un siège au PS. Les Verts valaisans remporteraient leur premier siège au Conseil national, au désavantage du PDC. PS, PLR et UDC devraient conserver leurs acquis.

Le PS sortirait perdant à Zurich. Ils y perdraient 2 sièges (8 élus actuellement) au profit des Verts et des Vert'libéraux qui pourraient obtenir six sièges. UDC et PLR perdraient un mandat chacun; et le PBD serait éjecté du National.

Au Tessin, les Verts gagneraient un siège au détriment du PDC, selon une première tendance de la RSI. Le sortant Marco Romano pourrait en faire les frais. La Lega se maintiendrait avec ses deux sièges, tout comme le PLR, 2 sièges, et le PS avec un siège.

Dans les Grisons, Madgalena Martullo-Blocher semble plutôt bien partie pour être réélue. Elle récolte pour l'instant le plus de suffrages. L'unique siège du PBD pourrait être pris par le PLR. Tout comme en Argovie, où le PBD pourrait perdre son représentant au profit du PEV. Selon les projections de la SSR, le PS et le PDC gagneraient chacun un siège dans ce canton au détriment de l'UDC et du PLR. Le camp écologiste se maintiendrait. (ats/nxp)