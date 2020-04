Boris Johnson s’en est tiré par les poils. On s'en réjouit pour lui. C’est le seul chef d’Etat qui a été méchamment atteint par le virus. Le Premier ministre conservateur, le champion du Brexit, avait d'abord minimisé le Covid-19, avant d'en être affecté. C'est une profonde leçon publique, comme en donne parfois la vie même aux plus puissants.

Serrer des mains...

Ce week-end, dans un message télévisé, il a remercié le personnel soignant, les petites mains étrangères, qui ont fait le travail de l’ombre dans les hôpitaux - un Portugais et une Néo-zélandaise - qui lui ont sauvé la vie. Cela valait bien un hommage à l'altérité. Parmi d'autres de sa trempe, Boris Johnson a pris de haut le virus. Il a continué de serrer des mains à tour de bras, si on peut dire, alors que tout indiquait qu’il fallait être très prudent. Beaucoup en déduiront qu'il a été frappé par une forme de justice immanente à force de la provoquer.

Les Britanniques durement touchés

Même si le fait d'avoir payé de sa personne suscite une empathie certaine, politiquement il sera difficile de lui pardonner une telle erreur de jugement. Peut-être, en partie à cause de sa négligence, des Britanniques paient aujourd'hui un lourd tribut à l'épidémie. Boris Johnson s’est gravement trompé dans l’appréciation de la menace par forfanterie, un peu avec la même attitude qu’il a choisi pour convaincre les Britanniques de quitter l’Europe...

Du déni au déni.

En Suisse, Boris Johnson a ses admirateurs pour avoir mené le combat contre l'Union européenne. Ils aiment un homme pour qui les choses sont simples, qui a l’anathème facile de la veine de Donald Trump, qui lui aussi, a pris le virus à la légère avant de se raviser. Un peu partout, les milieux libéraux conservateurs ont été les plus réticients à accepter l'idée qu'une telle pandémie puisse venir troubler leurs affaires. Comme Boris Johnson, ils sont restés plus longtemps dans le déni et veulent y retourner le plus tôt possible!

Economie d'abord

En Suisse, certains continuent sur cette lancée en faisant du déconfinement précoce un front politique, alors que tout autour la maladie continue de frapper les plus fragiles. Il n'y a qu'à les isoler et on reprend les affaires, disent-ils. Le conseiller national Roger Köppel (UDC/ZH) est venu préciser sur la RTS les priorités de son parti: l'économie d'abord, sinon pas de santé.

Les héros du jour

De toute évidence, ces dossiers planétaires ne plaisent pas à la droite. Le réchauffement climatique, comme la pandémie mondiale engendrent dans la population des remises en question, un besoin de solidarité ou de nouvelles formes d’altruisme. Finalement, qui sont les héros du week-end de Pâques? Est-ce Boris Johnson ou les deux infirmiers qui lui ont sauvé la vie en lui donnant de l'oxygène durant 48 heures?

Eric Felley