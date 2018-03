Depuis le début de l’année, la législation permet d’exploiter des stations de recharge rapide pour véhicules électriques sur les aires de repos des autoroutes. Les premières devraient voir le jour d'ici fin 2019. L’Office fédéral des routes (OFROU) a réuni vendredi à Berne les acteurs intéressés.

Les autorisations seront valables pour une durée maximale de 30 ans, a indiqué l'OFROU dans un communiqué. La réunion de vendredi visait à informer les sociétés intéressées au sujet des conditions cadres.

La Confédération prescrit notamment que la puissance des stations de recharge rapide devra atteindre au minimum 150 kW. L’énergie devra provenir essentiellement de sources renouvelables et être produite en Suisse. Les trois types de connecteurs les plus courants (CCS, CHAdeMO et type 2) devront être proposés.

Il devra être possible de régler avec les moyens de paiement usuels sur place et sans inscription préalable ni carte client. Les sociétés d’exploitation s’engageront à adapter régulièrement leur offre et leurs tarifs au marché.

Vingt aires de repos

Les autorisations seront délivrées par lots et non individuellement: un soumissionnaire se verra adjuger le marché pour 20 aires de repos. Les critères d’adjudication seront définis par l’OFROU dans les prochaines semaines en tenant compte des remarques formulées.

Compte tenu des travaux devant être réalisés sur les infrastructures électriques, les premières stations de recharge rapide ne devraient pas être mises en service avant fin 2019, précise l'office.

Sur les 1850 kilomètres du réseau des routes nationales, on dénombre un total de 100 aires de repos adaptées à l’exploitation de stations de recharge rapide. Ces aires sont équipées de toilettes, d’espaces verts, de bancs et parfois de petits stands de restauration rapide.

Aires de ravitaillement

Les 59 aires de ravitaillement abritent pour leur part des stations-service, des restaurants et des commerces. Des stations de recharge rapide pour véhicules électriques sont déjà en service sur 24 d'entre elles.

Des travaux préparatoires ou de mise en œuvre sont en cours pour au moins 15 autres aires de ravitaillement. Ces dernières sont la propriété des cantons, tandis que les aires de repos font partie des routes nationales et appartiennent donc à la Confédération. (ats/nxp)