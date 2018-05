Ce n'était pas un exercice de démocratie directe, mais une «sottise». Ce sont les propos tenus par l'ancien conseiller fédéral Kaspar Villiger (1989-2003) mardi au cours d'un entretien donné à . «La question formulée n’était pas suffisamment claire. Et les possibles conséquences, risques et stratégies en cas de «oui» ou de «non» n’ont pas été discutées à fond à travers des procédés qui ont fait leurs preuves dans le monde académique et politique», a estimé l'industriel, également ancien président du conseil d'administration d'UBS.

Avant de poursuivre: «Dans un processus politique de formation de l’opinion, il y a toujours de la propagande, mais elle provient de tous bords, afin que les citoyens puissent se forger un avis.»

Les pro-Brexit s'étranglent

Ces propos ne sont pas passés inaperçus dans la presse outre-Manche. The Daily Express, à la pointe du combat pour le Brexit et une sortie de l'Union européenne sans accord, parle d'«attaque choquante».

Les propos de Kaspar Villiger ont déclenché un torrent de réactions sur le site du tabloïd. «Je savais pourquoi je votais et j'ai voté pour quitter l'Union européenne et l'union douanière», explique l'un d'entre eux. Beaucoup de commentateurs se disent vexés et insultés d'être traités comme des personnes ignorantes, parce leur vote n'a pas plu à l'«establishment» politique. (nxp)