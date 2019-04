La griffe est de Brigitte Bardot: «Viva Vicky, gardienne du Temple!». Vicky, c'est le chien qui garde depuis deux mois à Noiraigue (NE) le refuge SOS Chats de Tomi Tomek. Tracée sur une photocopie de sa photo, la signature de BB fait plaisir à notre photographe Sébastien Anex.

«Je lui ai envoyé la photo, jointe à votre article sur Vicky», explique Tomi Tomek. Entre les deux femmes s'est glissé François Bagnaud, ami, confident et conseiller littéraire de Brigitte Bardot, qui a posté l'image dédicacée sur son blog.

«Mère Théréchat»

À Noël déjà, révoltée par le cambriolage qui a coûté 60 000 francs au refuge le 11 août dernier, Brigitte Bardot avait envoyé un mot réconfortant à sa «Tomi Chérie», qu'elle nomme aussi affectueusement «Mère Théréchat» et à qui elle écrit «Je t'aime RonRon» dans une lettre consécutive au cambriolage.

«Voler le peu de biens réservés à la survie des animaux, laisser les chats s'échapper, mais quelle honte!», écrivait Brigitte Bardot le 18 septembre dernier. L'appel à l'aide de Tomi Tomek avait été entendu par l’animateur Michel Drucker et sa femme Dany Saval, qui lui ont envoyé un chèque de 300 euros.

«Hund-Katze-Maus»

Après le tournage d'un reportage, l'équipe de télévision munichoise de «Hund-Katze-Maus» a fourni au refuge une chienne retrouvée dans un carton sur un parking italien, affamée et pleine de puces. La mission de Vicky: défendre ses 111 chats!

Vicky est un demi-race berger de Maremme, né à Obia (Sardaigne). Ce chien est passé par un refuge et une famille d'accueil allemande, grâce à l’association Saving-Dogs. Son nom écrit par Brigitte Bardot sur une photo de Sébastien Anex, c'est une joie pour Tomi Tomek. «Brigitte Bardot m'a toujours soutenue, et en retour, je suis la déléguée suisse de son association», souffle Tomi Tomek. «On se soutient mutuellement, notamment pour les pétitions», résume la pasionaria des chats.

Brigitte Bardot est-elle politiquement fréquentable? «Comme BB, je travaille par-dessus les partis avec tous ceux qui défendent la cause animale», tranche Tomi Tomek. Dernière polémique en date le 19 mars dernier: les «gênes de sauvages» attribués par BB aux Réunionnais, coupables à ses yeux d'utiliser des chiens et des chats comme appâts dans la pêche aux requins.

«Elle s'est excusée d'avoir mis tous les Réunionnais dans le même panier et j'apprends qu'elle se rendra à la Réunion avec Nicolas Hulot et Alain Bougrain-Doubourg pour défendre les chats, les chiens, les requins et les poissons», poursuit Tomi Tomek. «On a mal interprété ses propos. Moi, je la comprends: sur cette île où les chiens sont empoisonnés, c'est vraiment brutal. Et de vous à moi, les autorités sans-cœur s'en moquent».

De TT à BB

Si TT pardonne à BB tous les excès de langage, c'est qu'elle est aussi émotive qu'elle: «Elle a explosé, mais moi aussi, quand je pète les plombs face à l'injustice, je ne dis pas toujours ce qu'il faut. Il m'est arrivé de flinguer tous les chasseurs, en sachant très bien qu'il y en a des bons et des mauvais», explique la pasionaria.

Les deux femmes s'écrivent souvent depuis 2005, mais elles ne se sont jamais rencontrées. Tout est parti d'une lettre envoyée par la complice de TT, Elisabeth Djordjevic, décédée l'an dernier. Mais 14 ans plus tard, il s'agit de ne pas abuser: «BB est tellement sollicitée que je ne veux pas en rajouter», souffle Tomi Tomek.

L'ancienne actrice voulait fêter l'anniversaire de la fondation SOS Chats, mais c'était sans compter ses problèmes de hanches. «Pas grave, on se comprend comme ça...», conclut Tomi Tomek. (Le Matin)