Quel chemin parcouru par Bridel Lenvo! En 2016, «Le Matin» dressait le portrait de cet immigré angolais de 25 ans, sans formation, devenu styliste en revisitant des habits de seconde main. Deux ans après un défilé de mode dans un ancien local de la voirie municipale, en présence du rappeur Stress, Bridel Lenvo fréquente une école de stylisme et dirige sa propre marque, à Paris.

«Paris me réussit: je ne m’y déplace qu’en taxi», assure Bridel Lenvo. Maintenant que ses sweat-shirts «Isa Dore» valent 150 euros, le styliste fait son nid. Ce qui lui tient à cœur, c’est de ne jamais avoir sollicité l’aide sociale: «À Paris, je vole de mes propres ailes», dit-il. Des ailes qui lui sont plus ou moins coupées à Bienne.

Voyages en 1re classe

Son statut provisoire perdure et, sans permis C, le styliste n’a pas l’autorisation de quitter le pays. «Quand mon statut ne me donne pas droit au monde du travail, tout est fait pour me rejeter dans le trafic de drogue!» fulmine Bridel Lenvo, fier de ses 8000 followers sur Instagram.

Sa marque de fabrique n’est plus faite d’assemblages et de détournements de formes et de matières: le motif de son sweat-shirt couleur stabilo évoque des racines. «J’ai planté des graines, celles d’un baobab», explique le styliste qui n’a «rien demandé à personne».

À Bienne, il réside chez sa maman, tandis que, à Paris, il partage un appartement avec un mannequin dans le XVIe arrondissement. Ses trajets, il les effectue en TGV. En 1re classe, affirme-t-il pour ne pas attirer l’attention des douaniers. «Pas de souci, ça marche bien pour moi», sourit-il.

À la Fashion Week, il est, paraît-il, un chouchou estampillé «Swiss made». Un statut qui récompense bien des effets, comme ces leçons suivies chez une couturière de Tramelan (BE). Reçu une première fois dans une école de stylisme pour 14 000 francs par an, Bridel Lenvo a dû y renoncer vu son statut de sans-papiers, mais il a réussi un deuxième passage sous le nom de son cousin.

Sa bonne étoile, le styliste l’a trouvée auprès du rappeur Stress, qui lui maintient sa confiance. «Je suis le directeur artistique de ses clips», assure Bridel Lenvo. Une collaboration est aussi entrevue avec la compagne du rappeur, le mannequin soleurois Ronja Furrer.

Bridel Lenvo vit-il un rêve ou rêve-t-il sa vie? La réalité rattrapera ce bagarreur qui manque de respect à l’autorité: lors d’un jugement à venir, il risque une peine assortie d’une expulsion du territoire. Pour quelqu’un qui veut faire de sa vie un art, il y aura de la matière. (Le Matin)