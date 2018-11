La commune de Val-de-Ruz a décidé d'éteindre l'éclairage public de minuit à 4 h 45 dans le courant de l'année prochaine. Sur la carte du monde de la luminescence vue depuis la lune, elle va rejoindre la Corée du Nord parmi les endroits obscurs de la planète. Mais les passages piétons doivent être illuminés par ordre des lumières du château de Neuchâtel. C'est encore trop. Mais comme ce sera beau le Val-de-Ruz dans la nuit totale... Il y aura une ambiance de guerre. Et si les Allemands veulent bombarder, ils attendront le matin. Val-de-Ruz, Val-de-Nuit! On sent le filon pour le tourisme à l'aveugle.

Eric Felley

L'Eurostar va droit obus

Il est des précautions élémentaires qu'il est toutefois bon de rappeler de temps en temps. Ainsi, la compagnie de train Eurostar a demandé à ses passagers de ne pas monter à bord avec des explosifs. Une leçon tirée des expériences de ces dernières années: les Britanniques qui se rendent en France pour les commémorations de la fin de la guerre de 14-18 ont pris la mauvaise habitude de ramener avec eux obus, bombes et munitions (réels ou sous forme de répliques) datant de ce conflit. Eurostar prévient qu'ils seront détectés et confisqués et qu'ils pourraient même causer une évacuation de la gare. C'est oublier le conseil du comique britannique Benny Hill: le risque d'avoir une bombe à bord d'un transport public est faible et il frise le zéro pour qu'il y en ait deux. Donc prenez une bombe avec vous!

If you're travelling during the commemoration period, please be aware you can't bring any real or replica bombs, shells (complete or partial) or weapons on board. If you bring them with you they'll be confiscated at security and may result in the need to evacuate the station. pic.twitter.com/8tAM3vHlnJ — Eurostar (@Eurostar) 2 novembre 2018

Michel Pralong

Histoire classée X

Emmanuel Macron a annoncé ce mardi l’entrée au Panthéon de l’écrivain Maurice Genevoix. Il paraît que Marcel Vaudoix et Pierre Neuchâteloix sont jaloux.

Renaud Michiels

Histoire classée Z

Zippy vient de naître dans une ferme du Somerset et c’est une rareté, raconte «The Independent». Il n’est que le second de son genre en Grande-Bretagne. Sa spécificité? Elle se voit un peu: l’animal a en gros une tronche d’âne et un corps de zèbre... Sa maman a manifestement fricoté avec un âne, pas la peine de nier. On apprend en passant que lorsqu’un zèbre se reproduit avec un cheval on parle de zébrule ou zorse. Quand c’est avec un poney de zoney ou zony. Et que ce Zippy est à choix un zébrâne, un zonkey, un zébrule ou un zedonk. (Ze zarbi.) Et si madame zèbre se tape une belette, za donne une zézette?

Zippy avec za maman.

Renaud Michiels

Après Moutier, elle peut annuler le Brexit

On en était presque sûr, les Britanniques sont versatiles et prêts à changer leur chemise comme d'avis. Publié lundi par la chaîne Channel 4, un sondage tout à fait sérieux montre que 54% des personnes interrogées seraient aujourd'hui favorables au maintien dans l'UE. En juin 2016, le Brexit avait été soutenu par 52% des votants. Que peut-on faire pour nos amis Britanniques? On peut leur envoyer la douce préfète du Jura bernois, Stéphanie Niederhauser, qui a révélé qu'«une propagande non admissible» de Moutier était à l'origine du vote en faveur du Jura. Il ne lui serait pas difficile de prouver qu'une telle infamie ait frappé aussi le Royaume-Uni.

Eric Felley

Pétard mouillé Papers

C'était une bombe qui explosait à la face du monde, il y a une année les Paradise Papers révélaient le scandale de l'évasion fiscale sur la planète fric mondialisée. Qu'en reste-t-il ? A peu près rien. C'est le constat fait par Manon Aubry, de l'association Oxfam, une ONG qui lutte contre la pauvreté dans le monde. Elle nous apprend que l’UE a dressé une liste de paradis fiscaux suite à ces révélations: «Malheureusement le résultat est quasiment inutile puisque cette liste ne contient aucun paradis fiscal notoire, comme les îles Caïmans ou les Bahamas, ni surtout aucun pays européen comme l’Irlande ou les Pays-Bas. À l’inverse, elle contient des États comme la Namibie, qui n’a rien à faire là.» Ah! La Namibie qui cache bien son jeu! Le pays des braves, magnifique, un vrai paradis, 135e au classement du PIB mondial. Tout reste à faire.

Eric Felley

Quatre épicé tout

Ainsi donc, les revoilà! Dix ans après leur dernière tournée, les Spice Girls ont annoncé se reformer pour une tournée en 2019. Mais elles ne seront plus que quatre, car Victoria Beckham ne sera pas de la partie. Du coup, une question essentielle se pose:

Michel Pralong

(Le Matin)