Federer vient d'acheter un vaste domaine à Rapperswil (SG). Et qu'est-ce qu'on constate? Qu'il ne s'agit presque que de gazon. Pas de terre battue ni de dur, non, du gazon! C'est donc définitivement sa surface préférée. D'ailleurs, il aurait la place de construire 24 courts de tennis. En fait, il n'a qu'à tracer des lignes et mettre des filets et c'est bon. Ne reste plus qu'à lui donner un nom, à ce domaine. On lui propose Bledon. Parce que ça sonne bien, le Rapperswil Bledon. Michel Pralong

Climat autoritaire

Incroyable mais vrai! Une école de Frutigen (BE) a obligé plusieurs classes à participer aux manifs de la grève pour le climat vendredi dernier. Pour leur montrer ce qu'était le «droit à la liberté d'expression». Quel mot les responsables de l'école n'ont pas compris en obligeant des élèves à faire la grève? «Droit» ou «Liberté»? Pour eux, inutile de manifester contre le réchauffement, ils sont déjà fondus. (MP)

Promenons-nous, dans les bois

Ce jeudi, c'est la Journée internationale de la forêt et, à cette occasion, des élèves partent la découvrir sur le terrain, «en immersion dans les bois», dit le communiqué de l'Office fédéral de l’environnement. C'est très bien, mais on espère qu'aucun ne se perdra, sinon ce serait plutôt l'Opération Petit Poucet. (MP)

À prendre avec des baguettes

Le président chinois va être en visite officielle en France, notamment à Nice. Où la municipalité a annoncé du coup fermer la Promenade des Anglais. On ignorait qu'il était encore susceptible à ce point: cela fait pourtant longtemps que les Britanniques lui ont rendu Hongkong. (MP)

Déconnecté

En France, 6,8 millions de personnes n’ont pas d’accès à internet, titre «Le Figaro». C’est terrible. Envoyons-leur des mails pour manifester notre soutien. Renaud Michiels

Déco mortelle

Une sexagénaire de Perpignan (F) est suspectée d'avoir dérobé des fleurs et des statues du cimetière voisin pour décorer sa maison, nous append 20minutes.fr. Mais elle n'a pas avoué. Elle est muette comme une tombe. Et elle a certainement comme excuse d'avoir la dalle. (MP)

Galop d’essai

Les milices vaudoises n’arrivent plus à recruter des cavaliers, alors les conditions d’admissions vont être drastiquement revues, révèle «La Région». Jusqu’à présent elles étaient strictes: «homme suisse, militaire et très bon cavalier». Mais demain, ces milices seront aussi ouvertes aux étrangers avec un permis C, l’obligation d’avoir servi à l’armée ne sera plus exigée et surtout des femmes pourront rejoindre la milice. Pourquoi pas. Mais il faudrait quand même s’assurer que ces cavalières sachent faire un créneau, non?

(RM/MP)

(Le Matin)