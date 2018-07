Ouverte sur le monde par ses deux ports sur le Rhin, Muttenz a été remerciée par la ministre de justice et police pour avoir accepté de prolonger l'ouverture de ce centre pour réfugiés. Ici à Muttenz par exemple. Le centre fédéral d'asile de Feldreben est en service depuis bientôt deux ans. Vous avez accepté que des réfugiés deviennent une partie de votre petite ville. Ce n'était pas évident, a-t-elle affirmé, d'après la version écrite de son discours.

«Vous donnez ici un refuge à des gens qui vous sont étrangers, vous leur permettez d'avoir un chez-soi», a-t-elle ajouté. «Vous les saluez, peut-être qu'une conversation s'engage. Vous leur donnez ainsi une patrie, même si elle n'est que temporaire», a encore déclaré la conseillère fédérale. Car selon elle, une patrie, avant d'être géographique, est d'abord l'endroit où l'on est près de ses proches.

Une patrie les uns pour les autres

Et Simonetta Sommaruga de préciser «nous sommes ainsi véritablement sans patrie lorsque nous n'avons pas autour de nous des gens qui nous sont vraiment proches. C'est alors l'essentiel qui nous manque. La patrie n'est pas liée à un endroit en particulier.

Les gens peuvent être une patrie les uns pour les autres n'importe où dans le monde. A ce titre et évoquant les migrants qui n'ont pas droit à l'asile et sont donc tenus de quitter la Suisse, la ministre de justice et police a noté qu'«aucune loi ne nous impose de nous fermer à eux. Encore moins lorsqu'ils sont sans patrie».

L'exemple des plus pauvres

La conseillère fédérale a encore rappelé que l'Europe accueille moins d'un réfugié sur six dans le monde. La plupart sont accueillis par des pays eux-mêmes parmi les plus pauvres. «C'est d'eux dont nous devrions nous occuper, et des habitants, par exemple de la Jordanie ou de l'Éthiopie, qui n'ont pas grand-chose eux-mêmes et doivent partager leurs maigres ressources en eau et leurs terres arides avec les réfugiés».

«Il est donc faux de dire que tous les réfugiés viennent en Europe. Mais si nous cessons de nous laisser émouvoir par le destin de ces femmes et de ces hommes en fuite, alors nous perdons une part de notre humanité. Il y a de quoi s'inquiéter», a martelé la conseillère fédérale.

Constatant une diminution de la volonté de gouvernements importants d'œuvrer en faveur de la paix, la conseillère fédérale note que l'Europe aussi est devenue plus tumultueuse. «Il me semble qu'une sorte de compétition s'est engagée tout autour de notre pays. C'est à qui s'exprimera de la manière la plus dépréciative sur les réfugiés. À qui proposera des mesures encore plus dures pour les empêcher d'arriver en Europe». (ats/nxp)