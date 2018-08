La semaine dernière, le politicien et marchand de chaussures Toto Morand a vidé ses comptes chez Postfinance parce que cette banque lui a annoncé qu'à partir du 1er octobre, elle allait taxer ses avoirs à 1 %.

Cette notification coïncidait avec la publication des mauvais résultats du premier semestre pour l'établissement bancaire. Les réactions de soutien ont été nombreuses, mais d'autres ont précisé que cette ponction se faisait à partir d'un montant d'un demi-million de francs, et que Toto Morand ne devrait pas se plaindre d'avoir autant d'argent...

«Ce que les gens doivent comprendre, explique-t-il ce mardi, c'est que cet argent représente les liquidités pour mes sociétés. Ce sont des réserves nécessaires pour pouvoir tourner dans les périodes difficiles et pour faire des achats. Je précise que j'ai environ 60 employés pour un chiffre d'affaires de près de 20 millions de francs».

Ces réserves sont aussi reportées sur sa fortune personnelle et donc déjà taxées par le fisc à 0,8%: «Alors 1 % d'inflation, plus encore 1% pour la banque, cela commence à bien faire...» Il insiste aussi sur la réalité des PME qui travaillent dans le commerce de détail: «Il faut savoir que les banques ne leur font pas un franc de crédit. Moi, je n'ai aucun crédit à la banque... Si je suis à découvert de mille francs, elles ne payeront pas. Alors imposer une taxe de 1% sur les réserves de la société, c'est un manque de soutien flagrant pour les petits acteurs de l'économie.»

Le patron de Pomp it Up, créée il y a 29 ans, travaille également avec UBS, qui ne ponctionne pas ces 1% d'intérêts négatifs: «On devrait d'autant plus s'attendre à ce qu'un établissement bancaire lié à la Confédération ne se mette pas à pénaliser les petites et moyennes entreprises avec cette politique.»

Postfinance a-t-elle réagi après qu'il a vidé ses comptes? «Non, j'ai l'impression que ça leur est totalement égal», conclut-il. (Le Matin)