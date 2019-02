Les soldats suisses deviennent de vraies chochottes. Ils ne veulent plus du singe, du pain atomique ou ce délicieux foie d'on ne savait pas trop de quel animal il venait. Et que ça mange aujourd'hui des läckerlis, que ça réclame des petites saucisses: avec une serviette à carreaux et des couverts en argent, tant qu'ils y sont. Alors OK, on veut respecter les véganes, les différentes religions et les allergiques multiples, parfait. Mais faudra pas venir se plaindre quand on se fera envahir par des Ostrogoths et que ceux-ci nous mettront une pâtée (oui, mais sans viande, pour moi). Car comme le disait Astérix: «plus les armées sont puissantes, plus la nourriture est mauvaise, ça maintient les guerriers de mauvaise humeur.» Au moins, le soldat suisse se fera écrabouiller bien nourri et avec le sourire.

Michel Pralong

Ça fait caquer

Le département fédéral de l'Intérieur a communiqué une série de modifications pour l'assurance maladie. Il a notamment décidé d'abaisser les montants maximaux remboursés pour les aides pour l'incontinence, car il a vu que les prix à l'étranger étaient plus bas. C'est mesquin. On aurait espéré qu'il laisse pisser.

Michel Pralong

L'amère campagne

Ce n'est pas nouveau, mais on ne s'en lasse pas. L'abréviation allemande pour le parti libéral-radical (PLR) est FDP, qui signifie tout à fait autre chose en français (fils de p... pour ceux qui n'auraient pas saisi). Alors c'est comme pour le transporteur DPD, on ne va pas se moquer chaque fois. Mais là, adopter pour la campagne des élections 2019 sur Twitter le hashtag #teamFDP, c'est ridicule. Car même s'il est surtout utilisé par les Alémaniques, il est visible sur pas mal de photos et, associé avec un mot anglais, ne fait plus penser à l'abréviation allemande. Du moins, c'est ce qu'on suppute.

Michel Pralong

Le PDC vire au diable

Le Parti démocrate-chrétien de Genève a trouvé ce slogan pour soutenir la loi sur la laïcité qui sera votée le 10 février. Mais... Ils se prennent un peu pour Bleu le Père ces PDC! Que le bon Bleu leur pardonne...

Eric Felley

Trumpi et Trumpiot

Joshua Trump, à gauche, 11 ans, n'a rien à voir avec la famille du président. Mais, dans son école de Wilmington dans le Delaware, ses camarades pas malins ne le ratent pas. «Ils l'insultent et le traitent d'idiot», se désole Megan Trump, sa mère. Trumpi, trumpiot, trumpinou, on imagine les quolibets. Le président l'a donc mis sur la liste des invités d'honneur pour le discours annuel sur l'état de l'union... Pas certain que cela va rendre plus intelligents ses camarades à son égard.

Eric Felley

Les anguilles n'ont pas filé

En janvier dernier, les douanes ont interpellé quatre trafiquants d’anguilles à Cointrin, relate la «Tribune de Genève». Les douaniers sont forts: ils ont flairé le pot aux roses alors qu’ils n’avaient aucun indice: les anguilles étaient dans des valises, pas sous roche. Faut dire qu'au pays de Pierre Maudet, les anguilles, on connaît.

Rechel Milong

Blague gratuite

Kad Merad a expliqué avoir voulu changer de nom. Mais il a finalement renoncé. C'est dommage, ça aurait eu de la gueule Kad Obonus.

Renaud Michiels

Au forceps

La Commission fédérale pour les questions familiales aimerait bien un congé parental de 38 semaines. Mais bon, comme elle sait que proposer une telle idée maintenant est le meilleur moyen pour la faire avorter, elle est, en attendant d'accord, pour un congé paternité de 4 semaines. Voire de deux. L'accouchement d'un vrai congé parental s'annonce long et douloureux.

Michel Pralong

(Le Matin)