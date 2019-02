Aujourd'hui, les CFF ont présenté leurs grands chantiers 2019. On présente son fiancé, ses vœux ou ses condoléances, mais pas ses chantiers. Ou alors, ça cache quelque chose. Pas si caché que cela d'ailleurs, puisqu'ils l'ont avoué, la mise en place de Léman Express et quatre interruptions totales de trafic vont créer le gros bordel en Suisse romande. Vu les retards en perspective, on sait déjà ce que vont présenter les CFF aux voyageurs en 2019: leurs excuses. Michel Pralong

Pour sang en moins

Il a fallu longtemps tirer sur la ficelle, mais le Conseil fédéral a fini par accepter de baisser la TVA sur les tampons, serviettes hygiéniques et protège-slips. De 7,7%, elle passera à 2,5%. Jusque-là, le gouvernement ne considérait pas cela comme des produits de première nécessité, alors que... les fleurs coupées et la litière pour animaux bénéficiaient d'une TVA réduite! L'hygiène féminine, autant dire qu'avant, Berne s'en tamponnait. Le Conseil fédéral ne dit pas pourquoi il a pris cette décision. C'est soit parce qu'il est devenu raisonnable, soit parce que désormais il compte trois femmes. À moins que la première réponse soit une conséquence directe de la deuxième. (MP)

Soirée pyjama

Des chercheurs ont (à nouveau) percé le mystère des rayures du zèbre, raconte «L’Obs». Et? Selon la nouvelle étude, les rayures désorientent les insectes et autres taons. Elles servent donc à être moins piqué. Bon, à notre avis c’est du flan et l’explication est plus simple: les zèbres sont simplement des fans de la Juventus. Contrairement aux colombes, qui supportent le Real Madrid, ou aux canaris, qui soutiennent Nantes. Quant aux caméléons ce sont des fourbes qui changent d’équipe comme de chaussettes: ils sont toujours pour le club qui vient de gagner. Renaud Michiels

Trump pas au point G

Donald Trump a tweeté (encore!), mais cette fois pas pour descendre les démocrates, la presse ou réclamer son mur. Non, il veut (pas aimerait, mais veut) la 5G aux États-Unis dès que possible. Et même la 6G! Certains lui ont gentiment répondu que, peut-être, pour la 6G faudra attendre un peu. D'autres doutent que le président sache expliquer ce qu'est la 5, 6 ou même la 4G. Bref, ils lui ont dit: ta G...! (MP)

Macron kidnappé

Le portrait officiel d'Emmanuel Macron a été dérobé ce jeudi dans une mairie de Lyon. Un acte revendiqué non pas par des gilets jaunes, mais par des activistes du climat. En quoi le vol d'une photo du président peut-il contribuer à ralentir le réchauffement? Elle n'émet pas de CO2. Peut-être n'est-elle pas en papier recyclé. A moins qu'en volant les photos de toutes les mairies, ils songent à créer un parasol géant pour garder la France au frais. Non, ils disent vouloir ainsi prendre symboliquement en otage le président. Le climat entre eux et Emmanuel Macron s'est soudainement refroidi. (MP)

Montreux Razz

Le Montreux Jazz a révélé ce jeudi l’affiche de sa 53e édition. Il y en a trois, au fait. On sent bien qu’il y a une idée derrière et elles sont plutôt esthétiques. Mais elles sont aussi tout sauf festives. Ces affiches sont tristes, froides, on dirait des carrelages de vieilles salles de bains. Notre enthousiasme est douché. Sauf si c’est un stratagème pour annoncer une surprise: (RM)

(Le Matin)