Swiss Skills à Berne, la visite du Pape à Genève, la course de Formule E à Zurich ont demandé aux CFF d'augmenter leur offre en 2018, ont-ils fait savoir jeudi. Par exemple lors des Swiss Skills, quelque 50'000 jeunes se sont rendus à Berne pendant trois jours à bord de 50 trains spéciaux.

Pas de répit en hiver

Les week-ends de janvier à fin mars 2019, les CFF s'attendent à une fréquentation en hausse sur les lignes de Bâle, Berne et Zurich en direction du Valais ainsi que de Bâle et Zurich en direction des Grisons. Sur ces tronçons, ils mettront donc en service 143 trains supplémentaires, ce qui représente 87'500 places de plus.

Les CFF renforcent aussi leurs trains réguliers en y ajoutant 75'000 places. Au total, 162'500 places assises supplémentaires seront ainsi mises à la disposition des voyageurs pour les sports d'hiver en 2019.

Les défis de l'été

Et l'été prochain, la Fête des Vignerons à Vevey, organisée une fois par génération, va voir passer près de 700'000 personnes. A l'autre bout de la Suisse, la Züri Fäscht attend elle plus de 2 millions de personnes. (ats/nxp)