Les CFF le disent et le redisent, ils sont ponctuels: 89% des voyageurs arrivent à bon port avec moins de 3 minutes de retard, martèlent-ils. Mais une enquête de l’«Argauer Zeitung» dit tout autre chose, relate «Le Temps». Selon des données compilées par un informaticien alémanique, 54% des InterCity entre Lausanne et Montreux ont eu davantage que 3 minutes de retard l’an dernier. Ce taux grimpe à 68% sur l’axe Sion-Montreux et à 73% entre Sion et Brigue! Comment est-ce possible? Car pour ses calculs, les CFF se focalisent sur les passagers et pas sur les trains, lit-on. Bon, honnêtement, on n’a pas encore tout compris. Mais on aura certainement le temps de potasser la question en fin de journée, lorsqu’on sera bloqué dans un train en retard…

Flash news

Le «Figaro» propose un article sur «cinq anglicismes qu’on ne veut plus jamais entendre». Exemple, «flashé», qu’il s’agirait de remplacer par «attrapé par un radar». Alors cher «Figaro», merci mais non merci: on va conserver l’anglicisme concis, clair et efficace. All right?

Emoticône toi-même!

Le temps est à la détente entre Madrid et la Catalogne. Le dialogue entre le premier ministre espagnol Pedro Sanchez et le président de la Catalogne Quim Torra semble apaisé. «Je peux m’asseoir avec Monsieur Sanchez. C’était impossible pour mes prédécesseurs avec Monsieur Rajoy», a expliqué Quim Torra hier au 19:30. Et de préciser: «J’ai son numéro de portable. On échange même par WhatsApp.» Tant mieux. Même si l’usage de WhatsApp n’est en fait pas une garantie d'amabilités. N'est-ce pas?

BalanceTaBalance

Aujourd’hui, en bonus, l’horoscope des balances (7e décan):

Amour: vous déclarer ou ne pas vous déclarer: vous hésitez.

Travail: postuler ou ne pas postuler, vous restez indécis.

Argent: dépenser ou pas, vous ne savez pas trop.

Santé: consulter ou pas, vous pesez le pour et le contre. Vous êtes une personne supérieurement agaçante: il n’est pas exclu que quelqu’un vous cogne.

Il est devenu fada

Décidément, en ce moment, Jean-Luc Mélenchon est complètement freestyle (un anglicisme de plus, prend ça «Le Figaro»). Après avoir bousculé un procureur et hurlé comme un possédé, voilà que le patron de la France insoumise se fout de l’accent d’une journaliste toulousaine. Il l’a singée avec un «Quesseu-que ça veut direuh?» plutôt minable. Avant de l’humilier encore davantage en lançant: «Quelqu’un a une question formulée en français?»… Mélenchon a toujours assuré le spectacle. Mais là, son show est pitoyable.

