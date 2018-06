Les marches sont devenues un passage obligatoire dans le sous-voie est de la gare vaudoise. Escalators et ascenseurs sont toujours à l’arrêt suite aux intempéries du 11 juin dernier. Alors oui, ça permet de faire son sport, mais pour les voyageurs ou passants à mobilité réduite, c’est un véritable obstacle. Quant aux parents et leur poussette, aux touristes et leurs valises, à les regarder, ça n’a pas non plus l’air évident. L’accès aux quais par une rampe est possible uniquement par le passage inférieur ouest. Pas facile de s’y retrouver, et jusqu’à présent personne en gilet jaune pour renseigner. «Vu les délais, nous allons engager du personnel supplémentaire pour aider la clientèle et renforcer la signalétique», assure Jean-Philippe Schmidt, porte-parole.

Les ascenseurs ne devraient pas fonctionner de sitôt. Une feuille scotchée vendredi dernier indique que les premières remises en service interviendront dans sept semaines. Si l’on ajoute les 15 jours écoulés depuis le déluge lausannois: près de deux mois pour les réparer. Pour ceux qui devront être entièrement remplacés, le délai sera prolongé de 5 semaines. «Nous sommes conscients des désagréments et maintenons la pression pour que les réparations soient effectuées le plus rapidement possible», indique le porte-parole.

250 appels sur Lausanne

Ce qui prend du temps, c’est aussi les allers-retours entre les CFF, leur assurance et le fabricant, à chaque devis ou décision. Au vu de l’importance des dégâts, il faut choisir entre réparer et remplacer. Dans les deux cas, il faudra faire preuve de patience. Parce que les CFF ne sont pas les seuls à avoir été touchés par les pluies diluviennes. «En deux heures, nous avons reçu plus de 250 appels pour la région lausannoise», raconte Pierre-Alain Descloux, directeur de Schindler Lausanne, qui s’occupe des escalators. «Face à cette situation extraordinaire, il faut s’organiser et prioriser en fonction de notre stock, et mettre la pression sur nos centres de production.»

L’entreprise Kone est, elle, responsable de dix-sept ascenseurs de la gare vaudoise. Les quatre du passage inférieur de l’est sont restés sous l’eau pendant deux jours. Elle indique que celui du quai 1 pourrait être remis en service en fin de semaine prochaine. Les trois autres, vu leur état, seront complètement modernisés.

Accès au métro impossible

À la station Riponne-Maurice-Béjart, les deux ascenseurs sont eux aussi à l’arrêt. Le problème, c’est que l’un des quais, celui qui mène au M2 direction Ouchy, est accessible aux personnes à mobilité réduite uniquement par ascenseur. Si elles souhaitent se rendre en direction du lac, il faut «rejoindre la station de Lausanne-Flon», indique une feuille. Quant au délai, c’est «jusqu’à nouvel avis». «D’autres ascenseurs sont encore hors service en raison d’une pénurie de pièces de remplacement et de main-d’œuvre chez nos fournisseurs», indique pour sa part Valérie Maire, porte-parole des Transports lausannois. (Le Matin)