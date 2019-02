Le trafic ferroviaire est sujet à des perturbations ce vendredi après-midi sur l'arc lémanique.

En raison d'un dérangement technique, la ligne entre Vevey et Montreux est restreinte, avec notamment la suppression des trains S2 et S3 entre Burier et Montreux.

La perturbation devrait durer jusqu'aux alentours de 17h, rapportent les CFF sur leur site internet.

Des retards et autres suppressions sont à prévoir.

(Le Matin)