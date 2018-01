Une jeune brune courtement vêtue prenant des poses lascives, affalée sur la banquette arrière d’un taxi, flacon de parfum en main… jusqu’à son réveil brutal, arrivée à destination. «Cully, place de la gare», lance le taximan, tout en demandant à sa passagère de lui payer son dû. La noctambule aux très hauts talons -manifestement ivre- réalise alors qu’elle n’est pas montée dans le taxi Uber qu’elle avait commandé (et dont la course se paie ultérieurement, par débit automatique d’une carte de crédit), mais dans la Mercedes tout confort d’un chauffeur professionnel, qu’elle devra payer en cash. Une scénette prétexte, surmontée dans les dernières secondes du clip par les prix de cinq articles (une bague, une veste, un produit de nettoyage pour voiture...) extraits de l’assortiment du site d’e-commerce Galaxus.

Le spot publicitaire visible, depuis quelques semaines au cinéma et à la télévision, fait suite à une première version diffusée en octobre et novembre dernier (même séquence, mais avec une chute distincte: la passagère ne reprochait pas au taximan de devoir payer sa course en cash mais de se trouver à Cully alors qu’elle lieu aurait clairement indiqué la gare de Pully -à 6 km-, avant de s’être endormie…). Seulement voilà: dans ses deux variantes, le clip du géant de la vente en ligne (contrôlé depuis 2012 par Migros) n’a pas été tourné dans la gare CFF de Cully -localité des bords du Léman- mais de… Dietlikon, au nord-est de Zurich. Et ce, malgré le panneau de la halte en briques, indiquant le nom de la bourgade vaudoise… une retouche vidéo plus tard.

«Pour que les Romands puissent aussi s’identifier avec notre publicité, nous avons changé le nom de la gare en Cully», explique le responsable des relations publiques de Galaxus.ch, Alex Hämmerli. «Le choix du montage vidéo était pragmatique: un seul clip a été tourné pour les deux régions linguistiques, afin de maintenir les coûts dans la limite de notre budget.» Et tant pis si la halte vaudoise présentée comme telle n’est pas conforme à l’originale.

«L’identité de la gare de Dietlikon ne correspond pas du tout à celle de Cully», se désole Evelyne Marendaz Guignet, membre de l’exécutif communal de Bourg-en-Lavaux, chargée des Transports et de la Communication. «D’autant plus en sachant que chez-nous, l’actuelle bâtisse sera remplacée par de simples marquises en verre après le chantier de transformation de la place, qui débutera l’an prochain! (parallèlement à d’importants travaux de reconstruction des quais en prévision des futurs RER, ndlr)» L’élue compte bien le signifier formellement aux pragmatiques de Zurich. (Le Matin)