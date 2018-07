Le Club de pétanque Omega est né au sein de la marque horlogère du même nom, d’abord au chemin des Bleuets, sur un terrain appartenant à l’entreprise. Un sport parmi d’autres au sein d’une section qui a exercé sa première activité à Lausanne en 1972. La même année, le club de pétanque s’affiliait à l’association jurassienne, et par ricochet à la Fédération suisse de pétanque. L’ambition des meilleurs joueurs; prendre une licence pour l’année 1973, avec l’organisation d’un premier tournoi interne. Les premières compétitions «horlogères» ont été suivies d’un Grand Prix Omega, un concours annuel avec des montres en guise de premiers prix qui a forgé la réputation du Club Omega, plusieurs fois organisateur des championnats suisses de pétanque. En 1978 et en 1993 d’abord, puis en 2000, rue Stämpfli 124. «Nos installations sont à votre disposition pour quelques parties entre amis ou un concours corporatif», indique le président.

Un voisin qui jette de son balcon un carton à pizza, c’est une scène observée depuis le boulodrome du Club de pétanque Omega, à Bienne. «Depuis l’installation de conteneurs à ordures, c’est l’horreur», déplorent d’une même voix Willy «Moustache» Jeanguenin, président du Club de pétanque Omega, et Gisèle «Tigou» Signer, gérante du restaurant.

«Quelle triste vision pour un quartier qui devrait avoir une tenue en propreté exemplaire et qui actuellement ressemble plus à une déchetterie sauvage qu’à une terrasse», a écrit Tigou dans un courrier adressé au «Matin». Un grain de sable relevé dans le quartier de la Gurzelen en pleine expansion, entre l’ancien stade de football du FC Bienne et le nouveau siège de la marque Swatch.

Par manque d’étanchéité des conteneurs souterrains, les ordures dégagent leurs effluves depuis déjà deux ans, surtout en été. De l’autre côté du grillage, les joueurs de cartes ont lâché prise depuis longtemps. Mais une goutte a fait déborder le bidet la semaine dernière. «La verrée d’un enterrement n’a pas pu se dérouler sur la terrasse, tellement l’odeur était nauséabonde», rapporte Tigou.

Le paradis en enfer

«Le Matin» l’a constaté hier, avant la réouverture du restaurant le 30 juillet, actuellement encore en pause estivale: plus il fait chaud, plus ça sent mauvais. Une palissade pourrait cacher les conteneurs mais pas retenir les odeurs diffusées par les six collecteurs équipés d’un sac de levage. Le lotissement Jardin du Paradis est un enfer pour la pétanque. Par quel chemin administratif six conteneurs ont-ils pu être aménagés face à la terrasse du plus grand boulodrome de Suisse, avec celui de la Queue-d’Arve, à Genève? «Leur emplacement a été modifié en cours de procédure. On n’a rien vu venir», déplore Willy Jeanguenin.

Il a même été question d’arracher la vigne qui donne de l’ombre et… de la grappa. Un alcool distillé dans la banlieue biennoise, qui fait la nique au pastis. Des arbustes ont été plantés le long de la parcelle, là où hier un résident du lotissement a jeté son paquet de cigarettes. Mais Willy Jeanguenin attend depuis des semaines une intervention plus musclée des jardiniers municipaux. L’accès aux conteneurs souterrains est réservé aux habitants du nouveau lotissement. Le club de pétanque n’y a pas accès, mais leur aspect et leur odeur gâchent la terrasse. Ce qui s’en dégage est jugé «nauséabond», mais la colère de Tigou et Moustache ne serait pas aussi vive si les autorités les avaient écoutés. «Aucune discussion n’a été engagée, quand bien même deux conseillers municipaux ont mangé dans notre restaurant», regrettent Tigou et Willy.

Obstacles pour les seniors

«Aucun fonctionnaire n’a pris la peine de nous écouter», accusent Tigou et Moustache. Les ordures ne sont pas le seul sujet de mécontentement. «L’élargissement de la rue Jakob-Stämpfli a réduit notre parking de moitié. Ça n’a l’air de rien, mais c’est un obstacle pour un septuagénaire», détaille Moustache. «Nos membres étant âgés, la vocation de notre club est sociale avant d’être sportive», reprend Willy Jeanguenin. Ses 60 membres sont des retraités pour qui jouer en tête à tête, en doublette ou en triplette constitue un antidote à la solitude.

«Notre boulodrome n’a jamais bénéficié d’une subvention municipale», reprend Willy Jeanguenin. Lors de sa construction en 1995, avec une buvette transformée en restaurant, le président a tourné 18 000 vis dans 8 km de lattes! De cet engagement aussi provient son amertume.

Quand ils jouent à l’ombre des trois platanes plantés en 1995 dans l’allée médiane, à l’arrière du boulodrome, les retraités se sentent négligés par les autorités. «Avant de subir l’odeur des déchets, on a subi la poussière du chantier», rapporte Willy Jeanguenin. (Le Matin)