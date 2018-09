Les pistes cyclables pourront être encouragées sur le même principe que les chemins pédestres. Selon une projection de l'institut gfs.bern, les Suisses ont accepté dimanche à 72% d'inscrire le vélo dans la Constitution fédérale.

Les premiers résultats définitifs sont tous positifs. Les Argoviens ont dit «oui» à 70,2%, les Glaronais à 63,1% et les Nidwaldiens à 64,1%.

Des résultats partiels vont dans le même sens. A Genève, le vote est favorable à 82,8% après dépouillement de 95% des voix. Les Valaisans soutiendraient le projet à 74%. Une projection du canton de Zurich donne un résultat positif à 73,4%.

[RÉSULTATS VOTATIONS] ???? A Genève, le contre-projet vélo est accepté à près de 83%. ???????? L'initiative des Verts pour des aliments équitables est acceptée 63% environ. ???? Celle pour la souveraineté alimentaire y est... https://t.co/J1EPDXhJRh — Les Verts genevois (@vertsgenevois) 23 septembre 2018

Ce verdict n'est pas une surprise. Une large alliance incluant presque tous les partis politiques, des associations environnementales et même le TCS a roulé pour la petite reine. Selon ces supporters, de meilleures voies cyclables amélioreront la sécurité des cyclistes et fluidifieront le trafic, ce sera bon pour le climat, la santé et même le tourisme en période de boom du VTT et des vélos électriques.

Au Parlement, l'UDC et quelques PLR étaient restés sceptiques. Cela coûtera cher et le délestage espéré pour les autres usagers de la route est illusoire car peu de gens pédalent sous la pluie ou dans le froid, ont-ils critiqué. Les opposants n'ont toutefois pas fait de campagne active contre la révision de la Constitution.

Coordination fédérale

Le premier coup de pédale avait été donné par l'initiative Vélo. Le texte a été retiré au profit d'une alternative concoctée par le Conseil fédéral et le Parlement. Grâce au «oui» sorti des urnes, la Confédération pourra, mais ne devra pas, coordonner la promotion du vélo.

Comme pour les sentiers pédestres, Berne pourra développer des standards nationaux et fournir des géodonnées pour les cartes et les applications mobiles. La planification, la construction et l'entretien des voies cyclables resteront du ressort des cantons et des communes. Un soutien fédéral ne pourra être que subsidiaire.

Le coût du changement constitutionnel s'annonce modeste. La Confédération compte créer un poste et demi de travail et dépenser 1,8 million de francs par an pour les efforts de coordination. Autant de coûts qui seront absorbés par le budget de l'Office fédéral des routes. (ats/nxp)