Lundi 28 octobre 2019 aura lieu la 5e journée nationale de prévention contre les cambriolages. Cette campagne, organisée par les corps de police suisses, la Prévention Suisse de la Criminalité (PSC) ainsi que Sécurité et habitat Suisse (SHS), a pour but d'informer la population sur les risques de cambriolages et de partager des mesures de prévention appropriées pour réduire les risques de vol.

Au niveau national, les vols par effraction ou par introduction clandestine sont en recul. Dans le canton de Vaud, 12'500 cambriolages ont été enregistrés en 2012, alors que l’année 2018 en comptabilisait 5'917 (- 53%).

En automne, quand les jours raccourcissent, les cambrioleurs aperçoivent plus facilement lorsque les habitations sont inoccupées. Entre septembre et mars, on remarque une accumulation de cambriolages dits «du crépuscule» commis dans des endroits privés.

Conseils pour la population

Par conséquent, la police rappelle les mesures de prévention adéquates. Le risque de cambriolage peut être considérablement réduit en suivant ces conseils :

- Simulez une présence par un minuteur ou la programmation de votre télévision/radio.

- Si vous constatez un comportement suspect, appelez sans délai le 117. Les constatations faites chez le voisin en font également partie.

- Fermez les portes à clé, même lors d’absences de courte durée.

- Informez vos voisins lors d’absences prolongées. Leur œil attentif peut aider.

- Demandez conseil. De nombreux corps de police, mais aussi des entreprises privées, disposent de conseillers et conseillères compétents-es en matière de sécurité.

Journée nationale de prévention

Lors de la journée nationale de prévention contre les cambriolages, les polices cantonales seront présentes à proximité des centres commerciaux et des lieux publics pour aller à la rencontre de la population.

La liste des actions de prévention ainsi que des indications contre les cambriolages seront disponibles à partir du 28 octobre sur le site web www.unis-contre-le-cambriolage.ch