Entre la rénovation en cours à la piscine et l'agrandissement prévu de la patinoire, la mort du camping de Porrentruy (JU) était inéluctable. Mais jeudi dernier, les onze campeurs permanents conviés à l'Hôtel de Ville ont été ébranlés: «On nous a demandé de partir précipitamment sans nous proposer d'alternative, si ce n'est d'entreposer nos caravanes à Courgenay. C'est bien simple: on est tombé de nos chaises», disent d'une même voix ces campeurs pour qui leur caravane est une résidence secondaire.

Par la bouche du chef du département de l'intendance, les onze résidents permanents ont appris qu'il ne passeraient pas l'hiver au camping. Un délai finalement reporté de janvier à mars, mais la manière est jugée «cavalière» et la déception ne s'est pas dissipée: «Pauvre Félicie, elle en a pleuré», souffle un résident.

Une évasion

C'en est fini des fondues sous le couvert et des grillades en plein air. «Couplé à la piscine, ce camping représentait une évasion», indique un campeur. «On a même vu passer des cyclistes en provenance du détroit de Gibraltar», rapporte le plus jeune résident.

Passé le week-end, la colère a pris le pas sur la tristesse, lundi. «Nos contrats courent jusqu'en juin», assène un campeur qui comprend rétroactivement pourquoi la commune a envoyé des rappels avant la rencontre de jeudi dernier: «Les autorités voulaient encaisser les loyers avant de nous informer», dit-il.

Rien n'est entretenu

Maintenant que la deuxième ville du canton met un trait sur son camping, les campeurs raconte la chronique d'une mort annoncée: «Rien n'était entretenu, pas même la piste de pétanque», reproche un campeur qui s'acquitte d'un loyer annuel de 1'200 francs.

Si les caravanes sont alimentées en eau et en électricité, les parcelles ne disposent pas de canalisation pour les eaux usées. Les déchets ne sont pas évacués, malgré la taxe perçue. Bref, selon Michel Wahl, «le camping est le parent pauvre» des autorités.

Voitures parquées

Les soirs de match à la patinoire, les spectateurs parquent leur voiture sur le terrain de camping. «Un agent m'a même demandé de déplacer la mienne, parquée sur une parcelle que je loue», s'indigne Bernard Rérat, tandis que Jacques Lièvre montre sur une photo des voitures parquées devant sa caravane, alors que lui s'est déplacé à vélo.

Avant le match HC Ajoie - EHC Visp de demain soir, les campeurs ont prévu de poser des banderoles pour protéger leurs parcelles. Ce n'est pourtant pas contre le club de hockey que les résidents dirigent leur colère, bien au contraire.

Voté «oui»

Ancien président du club, Michel Wahl a non seulement voté en faveur de l'agrandissement de la patinoire le 1er juillet dernier, mais il a milité pour le «oui», son fils Christophe ayant gardé la cage du HC Ajoie.

Adieu au camping de Porrentruy? «Où iront ceux qui n'ont pas les moyens de se payer l'hôtel, à commencer par les jeunes joueurs qui viendront en camp, vu qu'il n'y a pas d'auberge de jeunesse?», s'interroge Bernard Rérat.

«J'aime cette vie»

Venue de Damvant en voiture, Anne-Marie Grimaître enfourche son vélo pour une randonnée. «J'aime cette vie là», murmure l'alerte retraitée.

Cette septuagénaire n'a pas la langue dans sa poche: «Nos baux n'ont pas été respectés! Voilà comment les aînées sont traités: on nous jette comme des m...», fulmine cette retraitée dont la caravane a déjà été déplacée sous prétexte de travaux de raccordement de la piscine au thermoréseau.

«Ca nous désole»

Drapeau jurassien à la main, Marinette Lièvre résume le ressenti du camping: «Les autorités ne nous ont pas pris au sérieux et ça nous désole». L'épouse de Michel Wahl est inquiète: «C'est sa deuxième maison et on veut la liquider».

Classeur sous le bras, Bernard Rérat ne se laissera pas faire: «Qu'on nous donne un terrain et on s'occupera du reste», conclut-il. L'air de dire que la commune ne s'est jamais préoccupée du camping, pas même pour encaisser les nuitées des campeurs de passage. (Le Matin)