Une canicule d'une exceptionnelle intensité devrait faire suer l'Europe cette semaine. Le mercure grimpera jusqu'à 40°C en journée et 25°C la nuit. Que faire lorsque la chaleur au bureau rend les conditions de travail insupportables?

En Suisse, les mesures à prendre par l’employeur vont de la mise à disposition de boissons fraîches à l’adaptation des horaires, voire à la réduction du rythme de travail par l'augmentation du nombre de pauses. Du moins, il s'agit là des recommandations publiées par le Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO).

Mais la seule mesure de la température ne suffit pas. Pour faire un constat de la situation, le taux d'humidité de l'air, la ventilation et les efforts physiques requis par la fonction entrent en ligne de compte. Soit un bon nombre de paramètres qui laissent champs libre à interprétation. Il incombe donc au patron de juger si la situation nécessite de telles adaptations.

Pas de seuil légal

Ces mesures ne sont que des recommandations. Dans la loi, aucun seuil de température ne force les employeurs à agir. Toutefois, ces derniers sont dans l'obligation légale de protéger la santé de leurs employés. Reste donc à chacun de faire entendre sa voix s'il se juge dans l'incapacité de travailler.

«Hormis des dispositions particulières concernant les femmes enceintes, les lois et directives restent vagues sur ces questions» dénonce le syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs sur son site.

En attendant, pour survivre à cet épisode caniculaire, voici huit conseils pour avoir moins chaud au bureau:

1. Placez un ventilateur sur votre bureau: En plaçant un torchon mouillé ou une bouteille d’eau glacée devant, vous bénéficierez d'encore plus de fraîcheur.

2. Adaptez vos horaires: Si vous le pouvez, présentez vous plus tôt au bureau, lorsque le soleil se lève à peine. Vous pourrez ainsi travailler plus efficacement et partir plus tôt pour vous rafraîchir.

3. Buvez beaucoup d'eau et mangez léger: Il est conseillé de boire toutes les 15 minutes afin d'éviter la déshydratation. Pour les repas, privilégiez les fruits et les légumes qui sont gorgés d'eau.

4. Portez des vêtement amples et légers: De préférence en coton ou en lin. Évitez la viscose, le polyester ou l’acrylique qui font transpirer.

5. Supprimez les sources de chaleur: Trop d'appareils électriques tournant à plein régime peuvent empirer la situation. Débranchez ce qui n'est pas nécessaire.

6. Faites des pauses: Il est plus difficile de réfléchir lorsqu'il fait très chaud. En prenant un break dans un endroit frais, vous serez plus productif.

7. Garnissez votre espace de plantes vertes: Elles dégagent de l’humidité et absorbent la chaleur.

8. Déménagez! Si malgré tous ces conseils, la température est insupportable, pourquoi ne pas demander à votre supérieur de déplacer votre bureau dans un espace plus vivable, le temps de la canicule? Voire même, selon votre fonction, de travailler à distance. (Le Matin)