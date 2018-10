Réagissant aux propos du biologiste et toxicologue valaisan Nicolas Donzé cité par «Le Matin», le secrétaire général du Groupement romand d'études des addictions (GREA), Jean-Félix Savary, estime que la nouvelle politique canadienne en matière de cannabis n'est de loin pas un «jeunocide»: «Avec une telle expression, on fait paniquer les gens, d'autant que la consommation de cannabis suscite déjà un problème générationnel entre adolescents et adultes. On ne devrait pas utiliser un terme excessif pour présenter la situation, cela ne peut que l'aggraver.»

Jean-Félix Savary estime que le premier ministre canadien Justin Trudeau «est un homme courageux, qui a justement pris cette nouvelle option pour préserver les jeunes dans un pays où la consommation de cannabis est plus importante que chez nous.»

Le respect des sensibilités

Refaisant l'historique des pays qui ont cherché à réguler le marché du cannabis en tournant le dos à la répression, il constate que le Canada est sans doute le modèle le plus abouti et le plus proche de ce qui pourrait être fait en Suisse: «Au niveau politique, nous partageons avec le Canada un Etat multilingue et fédéral. Il existe de grandes différences de mentalité entre la Colombie britannique et le Québec. Le modèle retenu au Canada permet de faire coexister les sensibilités plus libérales de la côte ouest avec celles plus régulées de l'autre côté.»

Il relève aussi la proximité de la Suisse et du Canada: «On y trouve une vraie culture de santé publique, qui va procéder à un monitorage important au niveau de la consommation des jeunes, des accidents, de la circulation ou de la criminalité. C'est un exemple qui pourra nous orienter.»

Pour un petit business

Le secrétaire général du GREA suit également l'évolution des autres régions qui sont passées à la régulation: «Les expériences de la Californie en 2012, de l'Urugay en 2013, le Colorado en 2014 apportent des éléments de réflexion. Par exemple celle du Colorado a mis en avant d'une industrie assez agressive, qui n'est peut-être pas la voie à suivre. Tandis que la Californie a opté pour une régulation avec un petit business et des règles environnementales appropriées.»

Il estime que la Suisse peut faire le pas d'une telle politique en respectant le fédéralisme: «Les Zurichois ont toujours voté pour des solutions pragmatiques en matière de drogue. Le Valais n'a pas la même sensibilité, il n'a pas de locaux d'injection, pas de programme de prescription d'héroïne. S'il ne veut pas de régulation pour le cannabis, le fédéralisme ne doit pas empêcher les Zurichois ou les Bernois d'avancer sur leur chemin.» (Le Matin)