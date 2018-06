La motion du conseiller aux États Roberto Zanetti (PS/SO) visait à améliorer les «connaissances des alternatives au marché illégal». Sa proposition devait permettre aux villes suisses de mettre en place des projets pilotes en matière de cannabis et trouver des parades à la situation du marché noir actuel. Des villes comme Berne, Bâle, Genève, Zurich et Lucerne en ont fait la demande depuis longtemps. Il n’en sera rien.

Un «camouflet»

Le Conseil national a refusé cette motion le 11 juin dernier par 96 voix contre 93, alors que le Conseil des États l’avait acceptée en mars. Ce jour-là, Jean-Félix Savary, secrétaire général du Groupement romand d’études des addictions (GREA), avait qualifié cette décision d’incompréhensible: «Pour les villes, confrontées aux questions que pose le deal de rue, il s’agit d’un véritable camouflet.»

Avec un peu de recul, cette décision lui paraît moins étrange: «Nous sommes confrontés dans ce dossier à un vrai problème de fédéralisme. Les villes en ont marre d’avoir le marché de la drogue dans leurs rues. Mais les cantons de la campagne, qui n’ont pas ces problèmes, bloquent toute avancée.»

Le 11 juin, l’UDC était contre, la gauche et les petits partis pour. Au milieu, le vote montre qu’une grande partie des «élus des champs» du PLR et du PDC ont refusé: «On a l’impression d’être de retour dans les années 80, soupire Jean-Félix Savary. Il semble que les réflexes pavloviens face à la drogue aient repris le dessus. Il suffit de parler de cannabis et certains politiciens se mettent la tête dans le sable. Il ne faudrait pas paraître mou sur les drogues, on ne peut être que contre.»

Pour lui, la question du cannabis a aussi été prise en otage dans le jeu politique: «En décembre dernier, il y avait une majorité pour défendre ces projets pilotes, mais au printemps, le PDC s’est positionné dans le camp du non. L’UDC s’est alors raidi sur sa droite. Les manœuvres politiques du président Gerhard Pfister ont signé la fin du pragmatisme en matière de drogue.»

L’échéance des élections fédérales d’octobre 2019 n’est pas étrangère à ce positionnement inconditionnel, que l’on retrouve chez des élus vaudois, saint-gallois, bernois, tessinois, fribourgeois ou valaisans.

Stagnation

Le secrétaire général du GREA en appelle dès lors au Conseil fédéral pour jouer l’arbitre entre les élus des champs et ceux des villes: «De 1991 à 2005, il a été actif sur le dossier de la drogue, puis il s’est retiré. Depuis, cela fait 13 ans qu’il a abandonné son rôle de médiation et se défausse sur le Parlement. On est dans la stagnation. Avant la question du cannabis, nous avons un problème de fédéralisme à résoudre et c’est le rôle du Conseil fédéral d’intervenir.» (Le Matin)