L'entreprise de transports CarPostal veut tester une nouvelle offre de taxis collectifs. Le projet baptisé Kollibri sera mis en oeuvre pendant une année dans la région de Brugg (AG).

Kollibri rappelle les taxis collectifs bien connus des touristes à l'étranger: des minibus transportent des clients qui se rendent dans une même direction et les déposent de la manière la plus efficace possible à leurs destinations respectives, décrit la Handelszeitung dans son dernier numéro.

Les clients qui souhaitent utiliser le service de CarPostal doivent télécharger l'application correspondante. Ils définissent ensuite les lieux de départ et d'arrivée. Le paiement se fait par carte de crédit via l'application.

La numérisation élargit les possibilités d'orientation de la mobilité et crée de nouvelles offres pour les clientes et clients dans les transports publics, écrit CarPostal sur le site internet du projet. En même temps, les usagers souhaitent une flexibilité et une individualité maximale.

Les prix des trajets seront supérieurs à ceux des transports en commun, mais moins élevés que les tarifs de taxis traditionnels. Les détenteurs d'abonnement général et de demi-tarif devraient avoir droit à des réductions. (ats/nxp)