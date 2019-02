Tenir la forme avec des affections cardio-vasculaires, c’est possible. Et ce n’est pas Georgette Rohrbasser, présidente du Groupe Cardio-Forme Fribourg/Sarine qui dira le contraire. «Nous proposons de la marche, de la gymnastique, de l’aquagym, de la relaxation et du fitness à nos membres,» souligne cette infirmière, aujourd’hui retraitée, qui a passé elle-même, il y a deux ans, par une alerte cardiaque.

Cardio-Forme, reconnu par la Fondation suisse de cardiologie à Berne, intervient dans la phase trois, celle de la maintenance des patients. «Les deux premiers stades, explique la professionnelle de la santé, sont l’hospitalisation et la réadaptation dans un centre spécialisé, comme ceux de Billens, Le Noirmont ou La Lignière. Notre rôle consiste à proposer, après la convalescence, différentes activités physiques, adaptées à l’état de chaque patient et, bien sûr, avec le feu vert de leur médecin traitant.»

Afin de garantir la sécurité des patients, seuls du personnel infirmier, des physiothérapeutes ou des coachs spécialisés ont pour mission d’encadrer les malades pendant leurs diverses activités. Tous ont en commun une solide formation à la réanimation. «Le Groupe Cardio-Forme Fribourg/Sarine a été fondé en 2002 par des patients bénévoles, ajoute Georgette Rohrbasser. Aujourd’hui, il compte 90 malades et plus d’une dizaine d’accompagnants, la plupart bénévoles.»

Prestations peu coûteuses grâce à la LoRo

Grâce à l’aide de la Loterie Romande qui subventionne la plupart des activités de Cardio-Forme, ses prestations sont proposées au moindre coût. «La plus grande partie de nos patients sont du 3e âge. Pour eux, un abonnement d’entrée pour une piscine à 600 francs serait souvent hors de prix,» précise la présidente. La LoRo va permettre aussi à l’association de renouveler son site internet durant l’année et de participer à la Journée mondiale du cœur. Rappelons que la Loterie Romande distribue chaque année l’entier de son bénéfice, soit plus de 210 millions, à des institutions d’utilité publique en Suisse romande; Cardio-Forme en fait partie. (Le Matin)