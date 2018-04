Caritas attend de la Suisse un doublement de son aide aux victimes de la guerre à la veille de la conférence de Bruxelles sur la Syrie, a indiqué l'ONG lundi. Les réfugiés syriens au Liban et en Jordanie doivent être également davantage soutenus.

«Les besoins les plus urgents de la population touchée par le conflit syrien ne sont pas couverts», affirme d'emblée Caritas dans son communiqué. Par conséquent, Caritas Suisse appelle le gouvernement suisse à accroître son soutien en faveur de la Syrie. «Il existe actuellement un énorme déficit du financement de l'aide dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la protection de la population civile, notamment celle des femmes et des enfants, du soutien au revenu et de l'hébergement», note encore Caritas.

L'ONG s'inquiète aussi pour le devenir des réfugiés hébergés hors de Syrie. «Au Liban et en Jordanie, il est de plus en plus difficile de répondre aux besoins les plus essentiels des millions de réfugiés syriens, ce qui accroît les tensions avec les populations locales. Cette situation exige la mise en place de mesures de long terme, car on ne saurait compter sur un retour rapide des réfugiés», ajoute le texte.

Caritas conclut en appelant la Suisse à «montrer l'exemple» et doubler son aide annuelle à la Syrie en l'élevant à 100 millions de francs. Ces moyens doivent servir à scolariser les enfants et à créer des programmes de formation pour les adolescents et les jeunes adultes. (ats/nxp)