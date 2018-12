Au cours des dernières années, les mauvais traitements envers les animaux ont augmenté en Suisse. En 2018, le nombre de condamnations était ainsi trois fois plus élevé qu'il y a dix ans.

Dans les deux Bâle, en revanche, les chiffres semblent stagner: en 2017, la Protection des animaux des cantons alémaniques (TBB) est intervenue 286 fois. Le nombre d'interventions pour la première moitié de 2018 s'élève à 137. Les interventions pour cette année devraient donc avoisiner les 300.

Chiens plus souvent concernés

Selon Kathrin Meier-Roth, du TBB, la plupart des gens pensent à des animaux en sang battus par leur propriétaire lorsqu'on parle de mauvais traitements. «Or ce que beaucoup de gens ignorent c'est que ce terme ne désigne pas forcément des coups ou des blessures directes.»

Elle explique mercredi à 20 Minuten que dans la plupart des cas, il s'agit de personnes qui négligent leur animal de compagnie. «Par manque de temps, les gens ne s'occupent plus convenablement de leur animal. Certaines personnes travaillent toute la journée et laissent leur chien seul à la maison pendant de longues heures. Les chiens sont deux fois plus nombreux à être concernés par les mauvais traitements que les autres animaux de compagnie.»

Cas graves dénoncés à la police

En cas de suspicions de négligence, la TBB se rend sur place et engage la discussion avec les propriétaires afin de leur rappeler la loi sur la protection des animaux. Les cas graves sont immédiatement signalés à la police afin qu'elle dépose une plainte pénale. (Le Matin)