Rarement le soleil aura été aussi généreux en plaine et en montagne que durant ce mois de février. L'hiver a cédé la place à un printemps précoce dans les hauteurs. Des températures flirtant avec les 15 degrés au dessus de mille mètres n'ont pas été rares. Pour le météorologue Nicolas Borgognon de Meteonews: «Nous avons connu une situation anticyclonique et des températures que nous trouvons habituellement à la mi-mars. Comme par exemple les conditions qui ont causé l'avalanche de Crans-Montana».

Records à Neuchâtel et Nyon

Des records absolus ont été battus de plusieurs degrés. Le 15, il a fait 13 degrés au Chasseral (1600 m.), le 26 il a fait 14 degrés à la Dôle (1670 m.) et 11,5 au Moléson (2000 m.). En plaine, des records absolus ont été battus jeudi à Neuchâtel avec 18,6 degrés et 18,5 à Nyon. Soit près de deux degrés en plus que les précédents records.

Pas la grisaille habituelle

Mais ce qui a frappé les observateurs, c'est l'ampleur de l'ensoleillement durant ce mois habituellement gris sur le Plateau: «Depuis le 11 février, le ciel a été dégagé. Nous n'avons pas encore compilé toutes les mesures, mais c'est probablement un des mois, si ce n'est le plus ensoleillé depuis le début des mesures. Avec un point de rosée très bas, il y a eu très peu de brouillards et de grisaille». Des records d'ensoleillement ont été battu à Genève et Bâle par exemple avec plus de 160 heures de soleil sur le mois dans ces deux villes, soit quelque 6 heures de soleil par jour.

Amplitude très forte

Ces journées très chaudes pour la saison ont contrasté avec des nuits froides. Cela a permis d'éviter un démarrage trop tôt de la végétation qui peut s'avérer catastrophique pour certaines cultures comme la vigne et les arbres fruitiers, en cas de retour du froid. «Les nuits ont été très dégagées, constate Nicolas Borgognon, calmes et la température dans le sol est restée basse. Ce qui frappe c'est l'amplitude entre les matins où il faut gratter le pare-brise et les maximales de la journée. Celles-ci sont de 3 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière, mais les minimales sont restés conformes à la norme. L'un dans l'autre, en moyenne, ce mois de février ne battra pas un record de chaleur.»

Grande variabilité

D'une année à l'autre, le mois de février a montré deux visages totalement différents.

Pour le météorologue, ce mois de février relève un caractère exceptionnel: «Un tel scénario ne se produit qu'une fois tous les vingt ans... La dernière fois, c'était en 1998». Cela dit, l'année dernière le mois de février avait été glacial. Ainsi le 28 février, il faisait -9,8 degré à Nyon au matin et -1 degré en journée, alors que jeudi il faisait plus de 18 degrés sur les terrasses du bord du lac. «C'est la preuve de la grande variabilité du climat sous nos latitudes en fonction de l'orientation des flux». La preuve: le mois de mars s'annonce pour commencer plus frais que février! (Le Matin)