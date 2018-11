Chaque semaine, «Le Matin» retrouvera quatre participants au programme pour prendre des nouvelles de leur sevrage et faire le point avec un médecin spécialisé en tabacologie.

Préserver sa voix de chanteur, donner le bon exemple à son petit fils ou retrouver du souffle pour se mettre au sport: ils ont tous plus d'une bonne raison d'arrêter le tabac. Et ils sont plus déterminés que jamais.

Une expérience de groupe

Au total, 425 Romands se sont inscrits au programme «J'arrête de fumer» sur Facebook, chapeauté par des experts de la santé. Tous éteindront leur dernière cigarette ce dimanche 4 novembre. Sur la page du groupe, ils pourront échanger leurs expériences jour après jour et bénéficier de conseils personnalisés. Pour beaucoup d'entre eux, le soutien d'une communauté était le dernier coup de pouce qui leur manquait pour sauter le pas.

Un robot qui double vos chances

Le programme, d'une durée de quatre mois a été mis en place en 2012 par la start-up romande ObeeOne et la Haute Ecole Spécialisée HES-SO Valais. Cette année, il s'est doté d'un robot capable de donner des conseils sur mesure en cas de crise de manque. Une innovation qui porte ses fruits puisque le taux de réussite a doublé, soit le nombre de participants restés non-fumeurs six mois après le programme.

«Ce robot fait des miracles! Nous sommes passés d'un taux de réussite de 13,5% à 25,2%, souligne Roland Savioz, administrateur du programme. Ce qui place cette méthode dans le haut du classement international des méthodes de sevrage tabagique, juste derrière la consultation avec prescription de Champix (la varénicline en suisse).»

(Le Matin)