«Ne restez pas seul avec un problème d'alcool», dit le slogan, mais depuis bientôt deux semaines, la plupart des personnes n'ont d'autre choix que de rester seule.

Insécurité, stress et angoisse...

«La situation sanitaire actuelle, ainsi que l’isolement induit par le semi-confinement, génèrent pour certains un grand sentiment d’insécurité, de stress et d’angoisse et représentent un risque majeur de (re)consommation problématique.» Dans un commmuniqué diffusé vendredi, Addiction Suisse, le Groupement romand d'études des addictions (GREA) et la Croix-Bleue veulent attirer l'attention de l'opinion sur les risques qui menacent les personnes vulnérables aux addictions.

Aides à distance

Les trois institutions ont établi une liste qui permet à chacun de trouver l'interlocuteur dont il aurait besoin avant de prendre ou reprendre une mauvais habitude avec certains produits.

Trop tôt pour avoir du recul

Eliane Galley, responsable de la prévention chez Addiction Suisse constate: «Les lieux de rencontre sont fermés, il n'y a plus de réunion ou d'entretien individuel. Pour les gens qui ne savent plus vers qui se tourner, nous avons établi cette liste. Pour l'instant nous n'en sommes qu'à deux semaines de semi-confinement, c'est trop tôt pour avoir du recul sur les conséquences. Mais le contexte actuel est clairement un facteur de risque de recommencer une consommation pour des abstinents ou de consommer davantage pour ceux qui avaient déjà une consommation problématique.»

E. F.