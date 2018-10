Depuis la semaine passée, les fans de neige peuvent skier à Adelboden (BE). Pour l'instant, une seule piste a été ouverte. Elle a été créée avec de la neige de l'an dernier. Cette technique qui consiste à recycler de la neige de la saison dernière a un nom: le snow farming. Au total, plus de 100 bénévoles ont travaillé entre 3000 et 4000 heures pour rendre tout cela possible.

Or comme souvent, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Toutes les organisations de défense de la nature contactées par 20 Minuten s'accordent ainsi pour dire que l'ouverture de cette piste au beau milieu de l'automne est tout sauf durable. C'est notamment l'avis d'Andreas Boldt, de Pro Natura. «Il existe d'autres moyens de réagir face au réchauffement climatique», affirme de son côté l'association Moutain Wilderness Suisse. Greenpeace Suisse critique quant à elle la quantité d'énergie dépensée pour aménager la piste.

Seulement de la neige naturelle!

Jürg Hänggi, responsable de l'association gérant le centre d'entraînement d'Adelboden, ne comprend pas toute cette agitation: «Nous travaillons main dans la main avec des experts du milieu de la protection de la nature.» Il assure être sensible à la problématique du réchauffement climatique. «Il s'agit ici d'un projet-pilote qui est suivi de manière scientifique pour découvrir son impact sur la faune et la flore tout comme sur la durabilité.» Selon lui, un premier bilan sera dressé après trois ans.

Mais pour Tim Marklowski de Mountain Wilderness, dire que le snow farming est écologique est trompeur. «La neige recyclée est souvent de la neige artificielle. Et la fabrication de la neige artificielle nécessite beaucoup d'eau et d'électricité.» Jürg Hänggi contredit: «Toute la piste est composée essentiellement de neige naturelle!»

(Le Matin)