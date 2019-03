Chaque année, le livre des salaires publié par le canton de Zurich dévoile ce que gagnent les Suisses, profession par profession. Ainsi la semaine dernière le «Tages-Anzeiger» révélait qu'un médecin-chef ou un diplomate gagnait en moyenne plus de 13'000 francs par mois. A l'opposé, une coiffeuse avec deux ans d'expérience gagnait elle 3800 francs par mois et une assistante dentaire 3700 francs à la sortie de son apprentissage. Mais qu'en est-il des apprentissages justement?

«20 Minuten» dévoile ce lundi quels sont les métiers où les jeunes sont les mieux payés durant leur formation. Il constate que les réumérations sont très différentes d'un secteur à l'autre. Ainsi un informaticien gagne la première année (4 ans de formation) entre 550 et 650 francs. Mais un apprenti cuisinier touche déjà 1020 francs en moyenne à son entrée dans la profession.

Les écarts salariaux sont aussi parfois très grands durant les années d'apprentissage. Ainsi une employée de commerce touche 770 francs par mois la première année et 1480 durant sa 3e et dernière année. Pareil chez un peintre: la première année, il gagne entre 500 et 650 francs. Mais en 3e année, le salaire peut grimper jusqu'à 1600 francs. Par contre, une esthéticienne touche 300 à 500 francs en moyenne par mois la première année et seulement 500 à 700 francs en 3e et dernière année.

Mais le salaire ne fait pas tout, selon «20 Minuten». Des études récentes montrent que des facteurs tels que le statut et le revenu des jeunes passent de plus en plus au second plan souligne le texte qui accompagne le livre des salaires. Plus importants sont le plaisir au travail, un environnement flexible et passionnant, un équilibre entre le travail et la vie privée ainsi qu'un bon esprit d'équipe.

Les salaires de 15 professions chaque année de formation:

Mécanicien sur auto (3 ans): 600- 750- 950 francs frs/mois

