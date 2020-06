«Que pensez-vous des mesures annoncées hier par le Conseil Fédéral?». «Hier», c'était le mercredi 27 mai, jour au cours duquel le Conseil fédéral a annoncé un assouplissement majeur des mesures de prévention contre le nouveau coronavirus. Un assouplissement qui suggérait un quasi retour à la normale (même si ce n'est encore pas tout à fait le cas).

Cette question nous vous l'avons posée sur notre page Facebook et vous avez été nombreux – plus d'une centaine – à avoir choisi de vous exprimer.

D'une manière générale, vous exprimez votre satisfaction, à l'instar d'Anastasia que se dit «très contente» ou de Chrystel qui estime que «ça fait du bien» mais ce soulagement est souvent nuancé et même parfois contredit, comme l'illustre notre sélection de vos interventions à découvrir ci-dessous.

«C'est de mieux en mieux (...) et ça soulage (...) . Mais faut pas tout lâcher pour autant».

«Ce sera parfait quand nous ne serons plus obligé de faire la queue pour aller acheter un litre de lait. Ce jour sera (...) ma nouvelle fête nationale.»

«Personnellement quand mes enfants me tiennent des propos contradictoires je ne les crois pas et me dit qu il y a anguille sous roche, et bien je pense pareil du Conseil fédéral. Quand on est contradictoire, on n'est pas crédible...»

«Ça fait du bien... mais certains vont se dire que le virus est derrière, et vont revivre normalement. Je pense qu’on va se ramasser un retour de manivelle... Il faut rester très prudent.»

«L’économie a parlé! On verra, l’avenir nous dira si les bonnes décisions ont été prises! (j’en doute personnellement).»

«Il faut bien commencer quelque part. Mais les gens qui critiquent auraient-ils mieux géré la situation?».

«Un peu de liberté ça fait du bien. Pour le reste, on laissera au temps de nous le dire.»

«Pourquoi le Conseil fédéral continue à entretenir la peur (...) pour un virus qui n’a statistiquement pas fait mourir plus de personnes que la grippe saisonnières 2017-2018?».

«Bien géré merci au CF de faire confiance à son peuple».

«Ils veulent trop précipiter les choses! Je ne suis pas convaincu et je suis sûr que ça repartira de plus belle dans quelques mois!»

«Je n’ai pas à remercier le Conseil fédéral mais plutôt les citoyens Suisses qui ont respecté les mesures et qui sont restés confinés.»

«Le CF a bien géré la crise, je trouve juste que là on déconfine un peu vite. Les gens croient que tout est fini et ce n'est pas le cas.»

