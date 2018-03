Ce n’est pas seulement parce qu’il n’a pas fermé l’œil dans la nuit de dimanche à lundi que Gaetano Iuorio était las hier. Les cambriolages, il en a marre. Cela fait bientôt douze ans qu’il a ouvert sa pizzeria à Vevey et elle a été dévalisée ce week-end pour la dixième fois. Quand ce n’est pas à son restaurant, c’est à son domicile que s’en prennent les cambrioleurs, comme il y a huit ans. Repérés par des voisins, leur plaque minéralogique relevée, les trois individus avaient fini par être appréhendés à Lausanne après une course-poursuite avec la police.

Alors, oui, les cambriolages, Gaetano Iuorio connaît, mais ne s’y habitude pas pour autant. D’autant plus que celui commis ce week-end lui a fichu un coup. Contrairement à la majorité des autres, il ne semble pas être le fait d’une bande d’amateurs.

Intéressés que par l’argent

À l’ouverture, dimanche matin à 9 heures, on constate rapidement que le comptoir et le bar du restaurant ont été fouillés de fond en comble. Gaetano Iuorio se rend alors à l’étage inférieur: son bureau a également été visité, ainsi que le local voisin dans lequel trône un gros et solide coffre-fort. Qui a pourtant été ouvert comme une vulgaire boîte de conserve, un travail qui ne s’est pas fait en cinq minutes.

La détermination des malfrats a de quoi effrayer le restaurateur, qui n’a pourtant pas eu trop le temps de gamberger dimanche. «J’ai appelé la police, qui est rapidement venue. Elle a bouclé le bas pour relever d’éventuelles empreintes. Et, pendant ce temps-là, les clients arrivaient, nous étions pleins à craquer et on ne pouvait pas accéder à certains produits comme la farine.»

Visiblement, les cambrioleurs s’intéressaient à l’argent. «Ils n’ont pas touché aux ordinateurs du bureau, mais ont pris en revanche à cet endroit un bocal de petite monnaie.» Dans le coffre, il y avait notamment les recettes de jeudi à samedi. «En tout, plus de 10 000 francs, parce que j’avais aussi retiré des euros pour un voyage. C’était plus que d’habitude. Mais encore heureux que les clients paient désormais surtout par carte.»

La police veveysanne confirme que ce cambriolage sort clairement de l’ordinaire par les moyens employés. Aucun autre de ce type n’a été signalé cette nuit-là. La bande ne se serait donc attaquée qu’à la pizzeria.

«Je ne sais pas, j’ai la poisse qui me colle à la peau?» s’interroge cet Italien de 70 ans, qui nous révèle alors que ses ennuis ne datent pas de son arrivée à Vevey. «Avant, j’avais un restaurant à Morat. Qui a aussi été cambriolé cinq fois, et mon appartement là-bas, une fois. Déjà à l’époque, j’avais un coffre-fort. Il a été carrément emporté. La police l’a retrouvé dans les bois, éventré à coups de masse. Le nouveau, le vendeur m’avait garanti qu’ils ne réussiraient pas à le bouger.» Les cambrioleurs se sont visiblement débrouillés autrement.

Prévenir la population

Si la famille Iuorio a contacté la presse, c’est pour «prévenir la population». Même si les statistiques criminelles montrent que les cambriolages sont en chute libre, cela n’apporte aucun baume au cœur de ceux qui en sont encore victimes. «C’est incroyable! Je me demande parfois si l’on ne cambriole pas plus en Suisse qu’en Italie. Cela devient vraiment pénible de continuer à faire ce métier.»

Le restaurateur n’a pas alerté la police à chaque cambriolage. «Plusieurs ont été commis par des amateurs, qui n’ont pas pris grand-chose. J’appelle quand il y a des dégâts conséquents et des valeurs disparues. Pareil pour les assurances, je ne vais pas remplir de la paperasse et payer une franchise pour des bricoles.»

Si la police trouve des traces sur le lieu du cambriolage de ce week-end et si les auteurs sont fichés, ils pourraient être retrouvés. À part les cambrioleurs de son appartement en 2010, un autre individu qui s’était introduit dans sa pizzeria avait aussi pu être arrêté il y a quelques années: la blessure qu’il s’était faite en brisant une vitre pour entrer l’avait trahi.

Gaetano Iuorio a déjà fait renforcer portes et fenêtres, mais rien n’y fait. «J’aurais voulu mettre des caméras vers l’entrée de derrière, mais je n’ai pas le droit de les placer dehors. Dedans, ça ne sert à rien et mon personnel risquerait de croire que je l’espionne. Des alarmes? Peut-être. Mais on risque de les oublier et de les faire sonner à tort.»

Encore sous le choc, le restaurateur est désemparé. Mais la police veveysanne va lui envoyer un conseiller en sécurité. Pour que la série noire s’arrête enfin. (Le Matin)