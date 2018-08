La semaine dernière, il s'est lancé dans un combat contre une publicité sur un bus à Bienne. Mohammed Hamdaoui, conseiller socialiste de cette ville et député au Grand conseil bernois, s'est offusqué que les Transports publics biennois aient autorisés une publicité géante sur un de ses véhicules, où il est écrit:«Que l'Eternel de bénisse», signé «La Bible». Hier dans Le Matin Dimanche, il déclarait: «Je réclame la neutralité religieuse sur tous les supports financés par les contribuables. Sinon que se passerait-ils si demain quelqu'un faisait un don pour financer une campagne ayant pour slogan Allahu akbar ?»

Ce lundi le député est l'objet d'une attaque en règle de certains milieux anti-musulmans, qui font une autre lecture de son indignation laïque. Ils diffusent sur Facebook une affiche qui s'en prend à lui, le soupçonnant de faire le jeu de l'Islam... Il est écrit au-dessus: «Incroyable, mais ça commence lentement...». Puis au-dessous: «Le conseiller musulman PS de la ville veut bannir la publicité chrétienne (Que l'éternel te bénisse) de l'espace public à Bienne.Reconnais le signal! Ainsi commence l'infiltration! SVP partager. Pour éclairer.»

Le principal intéressé est un peu sous le choc et hésite à déposer une plainte: «Je vais réfléchir et ne pas réagir dans l'émotion. On m'a averti que cette publication se partageait un peu comme une traînée de poudre. Depuis le début de cette affaire, j'ai eu des messages pas très sympathiques, mais qui m'ont laissé plutôt de marbre. Là ce sont des méthodes de fachos et d'intégristes, qu'on ne peut pas laisser sans réaction.» (Le Matin)