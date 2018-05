Pour définir une région, le cahier des charges de Coop renvoie à cette définition: «Une région est un territoire géographique de taille moyenne – entre le niveau local/communal et le niveau national – qui possède des caractéristiques particulières qui en font une unité et qui la différencient des régions voisines.» Pas forcément de limites cantonales donc, mais des territoires qui peuvent être circonscrits par des spécificités historiques, culturelles ou géographiques «et qui forment une unité aux yeux des clients». Des incursions sont même possibles dans des zones limitrophes mais pas à plus de 30 kilomètres de la frontière helvétique. C’est donc définitif: les Pays-Bas ne sont pas dans «Notre Région».

La Suisse aurait-elle en toute discrétion ajouté un 27e canton à son territoire? Un canton plutôt plat plus connu habituellement pour ses oignons de tulipe que pour ceux que l’on cuisine? On pourrait le croire en observant cette photo prise dans un supermarché Coop de Suisse romande. Soit celle d’un emballage d’oignons, frappé fièrement des labels «Ma région» et «Suisse Garantie» mais dont le contenu viendrait des lointains… Pays-Bas. L’image a fait le buzz sur les réseaux sociaux, agaçant consommateurs et défenseurs des produits locaux. «Ils sont emballés à Yverdon, donc c’est bien dans la région!» ironise un internaute sur Twitter.

Interrogé, le grand distributeur plaide l’étiquetage erroné: «L’indication du pays d’origine est une faute d’impression, explique Andrea Bergmann, porte-parole de Coop. Les oignons de «Ma région» proviennent de Suisse. L’erreur va être immédiatement corrigée.» Des légumes de «Ma région» qui viennent bien de Suisse, la précision n’est pas inutile, tant le champ d’application du label est flou (lire ci-contre). Visiblement même pour le personnel du grand distributeur si l’on en croit une observation faite hier matin dans un magasin Coop lausannois. Cette fois ça n’est pas l’emballage des oignons qui arbore «Ma Région» mais le présentoir. Toujours pour des bulbes en provenance des Pays-Bas.

Là aussi, une erreur, répond Coop. Qui assure que «tous ses oignons viennent de Suisse. À l’exception de ceux de la gamme Prix Garantie, qui eux, viennent bien des Pays-Bas.» Une coquille confirmée par le fournisseur du distributeur, qui précise que l’erreur porte sur 280 kilos de marchandise. Que les locavores se rassurent donc: à en croire la Coop, ses oignons sont bien helvétiques, quoi qu’en disent, parfois, emballages et présentoirs. Et tant pis pour les amateurs d’oignons néerlandais. (Le Matin)