Un ancien membre de l'Institut suisse pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF) a expliqué à l'Aargauer Zeitung à quel point les conditions dans les Alpes étaient exceptionnelles. Il craint un redoux précoce.

«Si le temps est plus chaud qu'annoncé, il y aura une catastrophe», a déclaré l'habitant d'Arolla (VS). «Il faut du temps et du froid pour que la neige se stabilise. Si le froid manque, il y a un risque que des cumuls de neige entiers se décrochent et déclenchent des avalanches», explique Werner Munter.

«Pire qu'en 1999»

L'expert en connaît un rayon sur la question. Il a travaillé dix ans au SLF, avant de prendre sa retraite en 2006. Il avait lui-même été évacué en 1999, lors de l'avalanche du 21 février, survenue à Evolène, près d'Arolla. Deux coulées avaient fait douze morts.

«En 1999, seulement un demi-mètre de neige était tombé à Evolène. Les grosses chutes de neige sont arrivées seulement après l'avalanche.» Aujourd'hui, jusqu'à quatre mètres et demi de neige gisent parfois sur les pentes. «S'il pleut ici, ce sera pire qu'en 1999, bien pire», redoute Werner Munter.

Pour sa part, il est prêt à faire face, alors que son village était encore coupé du monde, mercredi. Il a aussi une pensée émue pour les animaux qui doivent faire face à ces conditions difficiles.

