Si le collaborateur est empêché de travailler sans qu’il y ait faute de sa part, et ce pour des causes inhérentes à sa personne, telles que la maladie ou l’accident, l’employeur est tenu, en vertu de son devoir d’assistance, de continuer à lui verser le salaire en dépit de l’incapacité de travail. Le droit du travail précise que c'est au salarié d’apporter la preuve d’un empêchement de travailler au sens de l’article 324a du Code des obligations. Il ne précise cependant pas comment doit être prouvée l’incapacité (sauf dans le cas de la femme enceinte et de l’enfant malade). Mais en cas de maladie ou d’accident, le collaborateur fera la plupart du temps recours à un certificat médical. Ce dernier ne constitue toutefois pas un moyen de preuve absolu. A noter aussi que rien n'est précisé quant au délai à partir duquel un certificat médical est exigible. Si une tolérance de trois jours d’absence est admise dans la plupart des firmes, de nombreuses entreprises réclament une attestation dès le premier jour d'arrêt.

Les 7300 collaborateurs de La Bâloise sont ravis: ils n'ont plus besoin de courir chez le médecin pour obtenir un certificat médical dès le 2e ou 3e jour de maladie, comme la plupart des entreprises l'exigent en Suisse, indiquent mercredi le «Tages-Anzeiger» et le «Bund» mercredi. Pour l'assureur, cette mesure n'a que des effets positifs. «D'une part, elle renforce la confiance en nos collaborateurs. D'autre part, elle contribue à réduire les coûts des soins de santé», indique son porte-parole.

A l'extérieur, cette décision divise. Pour le psychologue du travail de l'Université de Berne, Achim Elfering, elle est bénéfique et logique. «Si nous voulons encourager un comportement responsable en matière de santé au travail, il est contradictoire d'exiger un certificat médical de la part des employés adultes après seulement deux ou trois jours», lance-t-il.

Le présentéisme est contre-productif

Pourtant, l'exigence d'un certificat dès 2-3 jours de maladie favorise un retour rapide au travail. Mais pour le spécialiste, c'est justement là que se situe le problème. Selon lui, aller travailler quand on se sent malade entraîne un plus grand risque d'erreurs et demande plus d'efforts de la part de l'employé qui devrait justement se reposer. Sans parler des risques de contagion pour les collègues, voire l'aggravation de la maladie, telle une grippe non traitée qui se transforme en pneumonie. Corollaire: des coûts de la santé plus élevés à long terme.

Selon des experts du travail de l'Uni de St-Gall, le présentéisme au travail est d'ailleurs un phénomène grave pour le monde de l'économie. Des études récentes ont en effet montré que son coût pour les employeurs est bien plus élevé que celui de l'absentéisme injustifié. Selon les deux journaux alémaniques, il n'existe pas de chiffres clairs, mais les dommages se situeraient à plusieurs milliards de francs.

Employeurs et syndicats mitigés

Du côté des employeurs, la démarche de la Bâloise ne laisse pas insensible. Elle est parfaitement justifiée aux yeux de Daniella Lützelschwab de l'Union patronale suisse pour les courtes absences, mais pas pour les absences prolongées. Selon elle, cela risque d'augmenter les exigences du devoir d'assistance des employeurs. C'est aussi ce que craint Corinne Schärer du syndicat Unia. «Les employeurs doivent s'intéresser à la santé de leurs employés et, si nécessaire, les encourager à consulter un médecin», rappelle-t-elle. Elle préférerait donc une période de trois à cinq jours sans certificat médical. (nxp)