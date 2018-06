Elle est ponctuelle au rendez-vous, Audrey Brossard, et même un peu à l’avance. Plutôt cohérent de la part de cette jeune femme fan d’horlogerie qui vient de créer une toquante pour une bonne cause. Cette native des Breuleux (JU) se dévoile sur la terrasse de la cafétéria de l’Hôpital cantonal du Jura, à Delémont. Un des établissements qui accueille régulièrement au Service pédiatrique les docteurs Rêves de Théodora. Cette fondation fête ses 25 ans cette année. Pour cette occasion, un concours avait été lancé en 2017, afin de trouver une ou un étudiant de la Haute École (HE) Arc ingénierie, basée à Neuchâtel, qui créerait une montre unisexe dont le produit de la vente des 500 exemplaires ensuite produits financerait le fonctionnement et les activités de Théodora (lire ci-contre).

Attirée par le design

«Adolescente, je voulais être bijoutière, se souvient Audrey. J’ai toujours aimé dessiner, bricoler, créer. J’ai réalisé des stages dans des bijouteries, ce qui a confirmé mon attrait pour l’aspect artistique.» C’est pourquoi elle choisira l’option art visuel au Lycée de La Chaux-de-Fonds (NE). Maturité en poche, Audrey se détourne des filières universitaires afin de privilégier une école professionnelle dans sa région. «J’ai alors découvert et choisi l’école d’ingénieurs à Neuchâtel, avec sa voie en design industriel et ergonomique». Mais, pour cela, la jeune femme au regard vert décidé a d’abord dû réaliser une passerelle d’un an via l’École technique professionnelle du Locle (NE) afin de pouvoir commencer son bachelor à la HE Arc. «J’en ai bavé les deux premières années», reconnaît-elle, dans un sourire, tout en rejetant ses longs cheveux châtain clair derrière ses épaules. La Jurassienne y est alors une des plus jeunes de la classe, qui ne compte qu’une autre fille. «C’était pas plus mal ainsi, ça évite des conflits», en rit-elle.

Dès la 3e année, elle prend plaisir à appliquer enfin ce qu’elle a durement appris en théorie les deux premiers ans. «J’ai non seulement pu réaliser des projets en design, mais j’y ai aussi appris à gérer toutes les étapes du processus de création et de faisabilité», souligne Audrey, qui précise que cela lui a été fort utile pour relever le défi de la création de cette montre. Il s’agissait là de son travail de diplôme pour son bachelor à la HE Arc. «J’ai accepté ce mandat pour Théodora, car, en plus de l’aspect technique et design, il y avait aussi une touche émotionnelle: faire travailler des gens en réinsertion dans l’atelier de l’Espace Formation Emploi Jura. Et, surtout, permettre de financer, par la vente de cette montre que je devais créer, les actions de cette fondation.»

Enfant, son frère, hospitalisé, avait d’ailleurs bénéficié des visites des docteurs Rêve. Le rêve? «Une construction imaginaire destinée à satisfaire un besoin, un désir de refuser une réalité pénible et d’échapper ainsi aux contraintes du réel», explique Audrey. Soit le quotidien de certains enfants malades. (Le Matin)